В Саратовской области двухлетняя девочка погибла, выпав из окна

В городе Энгельс следователи начали проверку по факту гибели маленького ребенка, который выпал из окна. Об этом в среду сообщили в СУ СК России по Саратовской области.

Инцидент произошел ночью в среду в одной из многоэтажек по улице Степная. Из окна квартиры на десятом этаже выпала девочка, которой было 2 года 8 месяцев.

По предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку. Малышка получила множество травм и умерла на места сразу после падения.

Сейчас следователи проводят осмотр квартиры, прилегающей к дому территории, опрашиваются свидетели. После проверки ведомство примет процессуальное решение, возбуждать уголовное дело или нет.