В Тольятти вуз стал участником проекта по развитию студенческого туризма

Поволжский государственный университет (ПВГУС) стал участником пилотного проекта Минобрнауки России по развитию студенческого туризма - первый из самарских высших учебных заведений.

На этой неделе информация об условиях остановки в кампусе вуза путешествующих студентов была размещена на сайте студтуризм.рф. Эта информационная платформа создана для удобства поиска вариантов размещения во время поездок по регионам России. Остановиться в общежитии ПВГУС можно за 25 рублей в сутки. Обо всех условиях размещения узнавайте на сайте вуза.

А прямо сейчас студенты этого учебного заведения разрабатывают молодежную экскурсию по Тольятти. Защита проекта пройдет 13 августа на площадке Сочинского государственного университета. Прошедшие успешную защиту проекты возьмут за основу для организации экскурсий по Тольятти для путешествующих студентов, остановившихся в кампусе вуза.

Напомним, ПВГУС - профильный вуз по подготовке кадров для индустрии гостеприимства и сферы туризма, он выпускает порядка 46 процентов кадров этих отраслей в Самарской области.