Второго августа, в первый день перечисления "школьных" выплат на каждого ученика от шести до 18 лет на телефон Анастасии Никитиной из поселка Янтарный Завьяловского района Удмуртии пришла СМС о зачислении 20 тысяч. Не успела мать шестиклассницы Вероники и первоклассника Даниила обрадоваться, как пришла вторая СМС о том, что в счет погашения долга списано... 20 тысяч рублей.

Семья Никитиных живет в доме, построенном на ипотечные деньги. Денег хватило возвести стены и проложить коммуникации. На отделочные работы и все что требуется, чтобы в доме можно было жить, Анастасия с мужем оформляли потребительские кредиты. До пандемии справляться с такой финансовой нагрузкой получалось. Но потом стало тяжело: болели дети, Анастасия сидела на больничном. Денег оставалось только на самое необходимое. Посоветовавшись, решили, что с выплатой этих кредитов разберутся чуть позже. Сейчас ситуация улучшается, есть и новая работа, и зарплата. Но есть исполнительное производство из-за нарушения обязательств по кредитному договору. На счета наложен арест. Средства, поступающие на этот счет, списываются в зачет погашения долга.

Анастасия очень рассчитывала на пособие. Они с дочкой подсчитали, сколько нужно денег, чтобы собрать в школу обоих учеников: форма, обувь, канцтовары и многое другое - список оказался внушительным - около 40 тысяч обойдется "школьная корзина" на двоих.

- Я позвонила в банк, и мне сказали: да, у вас арест и вы на данный момент ничего снять с карты не сможете. Я поняла, что тянуть не нужно, и написала заявление в прокуратуру, - вспоминает Анастасия.

В пресс-службе банка ситуацию прокомментировали так: "Списание средств по исполнительным листам, надлежащим образом оформленным и предъявленным в банк, производится в автоматическом режиме. В случае несогласия с любой банковской операцией, в том числе списанием средств со счета, гражданину необходимо обратиться в любой офис банка с письменным заявлением-претензией либо подать ее дистанционно. После регистрации претензии ее рассмотрение и принятие решений по ней проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ". В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии "РГ" разъяснили, что в отношении Анастасии Никитиной действительно есть исполнительное производство из-за нарушения обязательств по кредитному договору. Однако детские деньги должны были остаться неприкосновенны. Уже больше года, с 1 июня 2020-го, в России действует закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат.

Еще несколько дней назад женщина была уверена, что на возврат уйдет не одна неделя. Но после публикации этой истории в "Российской газете" деньги Анастасии вернули сразу же.