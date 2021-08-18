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18.08.2021 15:58
Рубрика: Власть

В Удмуртии прекратила работу санавиация

Текст: Оксана Ильина

Минздрав Удмуртии досрочно разорвал контракт с поставщиком услуг по авиаперевозке пациентов. Как пояснили в ведомстве, решение приняли после появления приказа Росавиации об исключении 35 воздушных судов из сертификата эксплуатанта авиакомпании "СКОЛ" из-за неисполнения обязательств по договорам лизинга. В пресс-релизе говорится, что авиакомпания не смогла выполнить взятые на себя обязательства в 14 регионах России.

Фото: Пресс-служба департамента зравоохранения Севастополя
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Сегодня пациентов, нуждающихся в срочной транспортировке, доставляют до больниц автомобилями скорой помощи. При этом уже объявлен конкурс на заключение нового контракта с другим поставщиком. Договор на сумму 39,7 млн рублей планируется подписать в течение ближайших двух недель, после чего полеты должны возобновиться, пояснили в министерстве здравоохранения.

Санитарная авиация начала работу в Удмуртии в 2019 года. По данным регионального Минздрава, с января по июль 2021 года врачи Центра медицины катастроф совершили 119 вылетов, в том числе и к новорожденным детям. В 112 случаях была проведена эвакуация пациентов в республиканские медучреждения, в 7 - в районные больницы.

Кроме того вертолет перевозил больных и в другие регионы ПФО - в апреле в Пермь отправили 22-дневного новорожденного с пороком сердца, а в мае медики всего за три с половиной часа доставили молодого человека с тяжелыми травмами в федеральный медицинский центр в Нижнем Новгороде.

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