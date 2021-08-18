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18.08.2021 09:28
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии семья из трех человек утонула в пруду

Текст: Оксана Ильина

Прокуратурой Якшур-Бодьинского района проводится проверка по факту гибели трех жителей села Лынга в водоеме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Омской области рыбак утонул в котловане на глазах у сына

Предварительно установлено, что 17 августа 2021 года в пруду обнаружены тела 46-летнего мужчины, 33-летней женщины и ее 8-летнего сына. Накануне случившегося родители употребляли спиртное, после чего пошли купаться с ребенком. Женщина попыталась научить сына плавать, но оба начали тонуть. Мужчина попытался их спасти, но в итоге утонули все трое.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в СК по республике. Расследование уголовного дела и ход проверки находятся на контроле прокуратуры.

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