В Удмуртии семья из трех человек утонула в пруду

Прокуратурой Якшур-Бодьинского района проводится проверка по факту гибели трех жителей села Лынга в водоеме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 17 августа 2021 года в пруду обнаружены тела 46-летнего мужчины, 33-летней женщины и ее 8-летнего сына. Накануне случившегося родители употребляли спиртное, после чего пошли купаться с ребенком. Женщина попыталась научить сына плавать, но оба начали тонуть. Мужчина попытался их спасти, но в итоге утонули все трое.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в СК по республике. Расследование уголовного дела и ход проверки находятся на контроле прокуратуры.