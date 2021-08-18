Житель Сарова продал несуществующие гаражи на три млн рублей

В полицию Сарова Нижегородской области группа местных жителей пожаловалась на мужчину, продавшего им гаражи, которые даже не собирались строить. Полиции удалось установить личность торговца.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, продавец представился председателем гаражного кооператива и предложил на выгодных условиях вложить деньги в строительство гаражей. Покупатели внесли средства. Когда указанный в договоре срок строительства подошел к концу, они обратились в офис гаражно-строительной фирмы за получением ключей. Но выяснилось, что постройка не велась, а мужчина, представившийся председателем, никакого отношения к этой фирме не имеет.

Восьми жителям, вложившимся в строительство, был причинен ущерб в размере свыше трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Продавцом оказался 49-летний местный житель, ранее судимый за подделку документов. С апреля 2019 года по январь 2021 года он выдавал покупателям фиктивные членские книжки будущего гаражного кооператива. Расследование уголовного дела продолжается.