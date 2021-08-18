Жители Башкирии стали чаще обращаться в МФЦ

Десять лет назад, когда в республике начали открываться многофункциональные центры (МФЦ), работающие по принципу "одного окна", у людей не было понимания: зачем нужна новая структура. Однако со временем офисы МФЦ стали главным связующим звеном между ведомствами и населением, помогая людям оформлять документы и пособия, заключать сделки с недвижимостью, открывать бизнес. О том, какие еще услуги будут предоставлять в МФЦ в регионе, рассказала на деловом завтраке в "РГ" директор Многофункционального центра Республики Башкортостан Наталья Куприянова.

Наталья Ивановна, десять лет назад, когда структура только создавалась, многие были настроены скептически: зачем еще одна "прослойка" между чиновниками и людьми? Как удалось переломить этот негатив?

Наталья Куприянова: С самого начала мы работали над тем, чтобы в офисах МФЦ был реализован принцип "одного окна" - все услуги в одном месте. Это наше главное преимущество перед министерствами и ведомствами, которые ограничены только своей сферой. Во время визита в многофункциональный центр человек может получить консультацию и сразу несколько услуг. К примеру, в рамках такой жизненной ситуации, как рождение ребенка, мама или папа новорожденного, имея на руках свидетельство о рождении, оформляют целый ряд востребованных услуг при предъявлении минимального набора необходимых документов. То есть, помимо базового пакета услуг, таких как выдача СНИЛС, полиса обязательного медицинского страхования, материнского капитала, единовременная компенсация при рождении ребенка, можно получить различные положенные по закону социальные выплаты и пособия в зависимости от льготной категории конкретной семьи.

Кстати, если на старте проекта в МФЦ республики предоставлялась 61 государственная и муниципальная услуга, то сегодня эта цифра выросла более чем в пять раз, и в каждом офисе заявителю доступно порядка 330 видов социально значимых государственных, муниципальных и сопутствующих услуг.

Ради комфорта жителей мы утвердили удобные графики работы (большинство из офисов открыты шесть дней в неделю до 21:00, а расположенный в уфимском ТЦ "Башкортостан" - семь дней). То есть гражданин может посетить многофункциональный центр в удобное для себя время.

Сама идея создания системы МФЦ заключалась в том, чтобы освободить человека от необходимости ходить по инстанциям за справками и документами и тратить средства на посредников. Ведь услуги наших офисов - бесплатные, а госпошлину можно оплатить тут же с помощью банкомата.

В период пандемии многофункциональные центры в Башкирии закрывались только на пять дней, а затем был большой наплыв заявителей, желающих оформить новые пособия.

С какими вопросами чаще всего обращаются жители республики?

Наталья Куприянова: Традиционно наиболее востребованы услуги по регистрации права собственности и получения выписки из единого реестра недвижимости (около 17 процентов от общего количества всех услуг). Несмотря на активное развитие электронных способов оформления документов, спрос на них в наших офисах в этом году за первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 20 процентов.

Очень много поступает обращений по выдаче электронных подписей, часто жители приходят в многофункциональные центры с просьбой помочь оформить паспорт (общегражданский и заграничный), ИНН, СНИЛС и различные пособия. С прошлого года резко выросло число желающих зарегистрировать и подтвердить учетную запись на портале госуслуг.

Недавно в МФЦ для оформления загранпаспортов начали использовать криптокабины и появилась возможность регистрации автомобиля. Пользуются ли спросом эти услуги?

Наталья Куприянова: Криптокабины были разработаны специально для многофункциональных центров для более комфортного оказания услуги по оформлению биометрического загранпаспорта сроком на десять лет. Раньше эту услугу в офисах МФЦ оказывали сотрудники МВД, но они работали у нас лишь два раза в неделю до 18.00, что было неудобно для посетителей.

Преимущество использования этих комплексов, в первую очередь, в сокращении времени оформления загранпаспорта: у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных. Они работают согласно графику работы офисов МФЦ. Человек заходит внутрь комплекса, фотографируется, сдает отпечатки пальцев, а наши сотрудники помогают ему сделать все правильно.

Сегодня криптокабины работают в десяти офисах МФЦ, в ближайшее время они появятся в Нефтекамске и Мелеузе.

Что касается регистрации автомобиля, то важно отметить следующее: в рамках данной услуги есть процедуры, при которых требуется осмотр автомобиля именно сотрудниками МВД. Вот в части тех процедур, где не нужно присутствие сотрудника МВД, услуга была организована централизованно в 75 наших офисах с ноября прошлого года.

По тем процедурам, где требуется присутствие сотрудника МВД, сегодня услуга доступна в двух наших офисах - это "Аркала" и филиал в городе Стерлитамаке. Если говорить коротко о процессе, то наши специалисты консультируют заявителя, принимают необходимые документы, копируют. После чего сотрудник МВД производит осмотр автомобиля и уже выдают готовый документ заявителю. Услуга действительно востребована и сейчас с МВД мы проводим работу по увеличению количества офисов, в которых можно оформить эту услугу.

Более 1,6 тысячи человек уже воспользовались этой возможностью. Важно, что в наших офисах заявители могут сразу оформить дополнительные услуги: договор купли-продажи транспортного средства, полис ОСАГО и заявление на изготовление госномеров.

Какие новые услуги будут предоставлять в МФЦ?

Наталья Куприянова: Сегодня мы работаем над тем, чтобы жители республики при смене права собственности могли заключить в офисах МФЦ единый договор с ресурсоснабжающими организациями и переоформить лицевые счета на воду, газ, электричество уже в одном месте, а не собирать для каждой организации отдельный пакет документов. Отмечу: услуга для людей бесплатная.

Пилотный проект стартовал в 12 операционных залах МФЦ Уфы, к нему подключились "Уфимские инженерные сети", "Уфаводоканал" и "Газпром межрегионгаз Уфа". Ведем переговоры с Энергетической сбытовой компанией республики и Башкирскими распределительными тепловыми сетями. Если пилотный проект покажет хорошие результаты, распространим эту практику повсеместно.

Кроме того, теперь наши сотрудники принимают заявления от граждан, которые хотят проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва по месту нахождения, а не регистрации. Нужно лишь предъявить паспорт. Также в ряде офисов можно оформить открепительное удостоверение на дополнительные выборы депутатов государственного собрания республики. А с 15 октября по 14 ноября все посетители офисов МФЦ получат возможность принять участие во Всероссийской переписи населения - 2021, у нас будут работать сотрудники Башкортостанстата.

Еще одно важное новшество: совсем скоро наши сотрудники начнут принимать заявки от жителей Башкирии на бесплатное подключение к газу до границ своих земельных участков по программе социальной догазификации. Сейчас идет подготовка. Также планируем оказывать различные услуги, связанные с опекой и попечительством.

Ключевой вопрос

Как вы считаете, развитие портала госуслуг не снизит востребованность МФЦ?

Наталья Куприянова: Когда "горят" сроки, и человек боится ошибиться при оформлении документов, наши специалисты незаменимы. Они проконсультируют, помогут собрать пакет документов, сделают необходимые запросы, подскажут, на какие пособия и льготы имеет право семья, и помогут их получить. Нередко люди приходят за одной услугой, а, пообщавшись со специалистами, получают сразу несколько. Таким образом они экономят время, нервы, деньги. Это называется человеческий подход. Поэтому уверена: расширение возможностей портала госуслуг не снизит востребованность МФЦ.

Цифра

6 миллионов услуг получили жители республики МФЦ РБ в 2020 году.