Красноярский депутат погиб при падении с вулкана на Камчатке

Заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил о гибели депутата городского совета Железногорска Андрея Закалина.

Трагический инцидент произошел 17 августа на Камчатке. 46-летний депутат сорвался с вулкана Ключевская сопка во время спуска. В результате происшествия также погиб 35-летний мужчина. Они упали с ледника, пролетев около километра, передает "Интерфакс". По данным информационного агентства, в группе были еще 12 туристов из разных городов России.

Спасатели вылетели на помощь туристам, сообщает сегодня главк МЧС по Камчатскому краю. По информации ведомства, зарегистрированная группа совершала восхождение на Ключевской вулкан. На высоте около 4100-4200 метров двое мужчин оступились на леднике и сорвались. Из-за наступления темноты вылет вчера пришлось отложить на среду. Утром 18 августа вертолет Ми-8 с сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС и КГКУ "ЦОД" на борту отправился к месту ЧП.