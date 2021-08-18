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18.08.2021 09:06
Рубрика: Происшествия

Красноярский депутат погиб при падении с вулкана на Камчатке

Текст: Дмитрий Машуков

Заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил о гибели депутата городского совета Железногорска Андрея Закалина.

Два туриста упали с вулкана Ключевская сопка на Камчатке

Трагический инцидент произошел 17 августа на Камчатке. 46-летний депутат сорвался с вулкана Ключевская сопка во время спуска. В результате происшествия также погиб 35-летний мужчина. Они упали с ледника, пролетев около километра, передает "Интерфакс". По данным информационного агентства, в группе были еще 12 туристов из разных городов России.

Спасатели вылетели на помощь туристам, сообщает сегодня главк МЧС по Камчатскому краю. По информации ведомства, зарегистрированная группа совершала восхождение на Ключевской вулкан. На высоте около 4100-4200 метров двое мужчин оступились на леднике и сорвались. Из-за наступления темноты вылет вчера пришлось отложить на среду. Утром 18 августа вертолет Ми-8 с сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС и КГКУ "ЦОД" на борту отправился к месту ЧП.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Красноярский край ДФО Камчатский край

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