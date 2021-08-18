На Алтае экс-представителя губернатора осудили за мошенничество

В Алтайском крае бывшего представителя губернатора и правительства региона в Алтайском краевом законодательном собрании Стеллу Штань осудили за мошенничество и хищение бюджетных средств. Суд приговорил экс-чиновницу к трем годам лишения свободы условно.

Следствию удалось доказать в суде, что фигурантка, действуя в сговоре с директором частного детского сада и риэлтером, получили из федерального бюджета субсидию на приобретение помещения для детсада, сумма которой была искусственно завышена.

- Нежилое помещение в 415 квадратных метров в Барнауле принадлежало Стелле Штань, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В 2015 году директор частного детского сада "HAPPY BABY" решила его купить, но у нее не было средств, чтобы получить субсидию по программе поддержки малого и среднего предпринимательства на условиях софинансирования.

Тогда женщины договорились искусственно завысить цену на это помещение, а затем изготовили поддельные документы, что необходимая для софинансирования сумма якобы уже передана продавцу. Это позволило им получить 14 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти деньги получила экс-представитель губернатора, а директор детского сада оформила помещение в собственность.

В ходе следствия Стелла Штань не признавала себя виновной, однако когда были собраны неопровержимые доказательства, она не только призналась в мошенничестве, но и добровольно возместила ущерб. Суд принял это во внимание и приговорил экс-чиновницу к трем годам лишения свободы условно с с испытательным сроком в три года.

Ее подельница также была осуждена на три года условно со штрафом 300 тысяч рублей.