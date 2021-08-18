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18.08.2021 09:04
Рубрика: Происшествия

На Алтае в ДТП с автомобилем главы отдела ГИБДД погибли два человека

Текст: Никита Зайков

В ночном ДТП на трасе А-322, связывающую Барнаул и границу с Казахстаном, погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, речь идет о мужчине 1981 года рождения и женщине 1982 года рождения.

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По данным полиции, погибшие находились в автомобиле Hyundai Creta, за рулем которого сидел мужчина 1978 года рождения. Он ехал со стороны села Поспелиха в направлении Барнаула и, не справившись с управлением, влетел в стоящий у обочины грузовик MAN с полуприцепом. Водитель легковушки и две девочки, 2005 и 2012 годов рождения, также находившиеся в салоне, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель большегруза не пострадал.

Авария произошла около 03.30 по местному времени. По факту дорожного инцидента проводится проверки. Между тем, по информации ТАСС, корейским автомобилем управлял начальник одного из районных отделов ГИБДД. Обследование показало, что на момент ДТП мужчина был трезв. Также известно, что он находится в отпуске.

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