На гостевых маршрутах Новосибирска появятся выделенные полосы

К концу октября этого года будут сданы в эксплуатацию после ремонта участки улиц Станиславского и Титова. Эти улицы входят в перечень гостевых маршрутов к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Характер движения по этим улицам после ремонта изменится. На них появятся отдельные полосы для общественного транспорта.

- Принято решение при ремонте улиц Титова и Станиславского убрать парковки и обустроить выделенные полосы на всем протяжении этих улиц. По мнению специалистов, это окажет решающее значение в ликвидации пробок и улучшит положение общественного транспорта, - рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ремонт улиц Станиславского и Титова ведется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" за счет дополнительных средств из федерального бюджета. Они направлены на приведение в нормативное состояние гостевых маршрутов, организованных для проведения чемпионата мира по хоккею среди молодежи.

- Принято решение по маршрутам, связанным с молодежным чемпионатом мира по хоккею, ремонтировать не только проезжую часть, но и тротуары. На всем протяжении этих двух улиц - от площади Маркса до площади Труда - большой пешеходный трафик в сторону метро, транспортных развязок. Саму площадь Труда пока привести в порядок не удастся из-за строительства четвертого моста, но остальная часть гостевого маршрута будет отремонтирована, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Он напомнил, что городские власти планомерно ведут работу по развитию общественного транспорта. В комплекс мер входит также покупка новых автобусов и трамваев, подготовка к дальнейшему развитию метрополитена.

Справка "РГ"

Стоимость ремонтных работ на улице Станиславского составляет 135 миллиона рублей, на улице Титова - 83 миллиона рублей. Общая протяженность двух участков составляет 2,26 километра. В комплекс работ входит ремонт дорожного полотна, замена бортовых дорожных камней, ремонт колодцев ливневых канализаций. Сдача объектов намечена на конец октября.