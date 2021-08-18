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18.08.2021 13:06
Рубрика: Власть

На гостевых маршрутах Новосибирска появятся выделенные полосы

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
К концу октября этого года будут сданы в эксплуатацию после ремонта участки улиц Станиславского и Титова. Эти улицы входят в перечень гостевых маршрутов к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

 Характер движения по этим улицам после ремонта изменится. На них появятся отдельные полосы для общественного транспорта.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
В Новосибирске разворачивается ремонт дорог на средства облбюджета

- Принято решение при ремонте улиц Титова и Станиславского убрать парковки и обустроить выделенные полосы на всем протяжении этих улиц. По мнению специалистов, это окажет решающее значение в ликвидации пробок и улучшит положение общественного транспорта, - рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

 Ремонт улиц Станиславского и Титова ведется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" за счет дополнительных средств из федерального бюджета. Они направлены на приведение в нормативное состояние гостевых маршрутов, организованных для проведения чемпионата мира по хоккею среди молодежи.

 - Принято решение по маршрутам, связанным с молодежным чемпионатом мира по хоккею, ремонтировать не только проезжую часть, но и тротуары. На всем протяжении этих двух улиц - от площади Маркса до площади Труда - большой пешеходный трафик в сторону метро, транспортных развязок. Саму площадь Труда пока привести в порядок не удастся из-за строительства четвертого моста, но остальная часть гостевого маршрута будет отремонтирована, - отметил мэр Анатолий Локоть.

 Он напомнил, что городские власти планомерно ведут работу по развитию общественного транспорта. В комплекс мер входит также покупка новых автобусов и трамваев, подготовка к дальнейшему развитию метрополитена.

Справка "РГ"

Стоимость ремонтных работ на улице Станиславского составляет 135 миллиона рублей, на улице Титова - 83 миллиона рублей. Общая протяженность двух участков составляет 2,26 километра. В комплекс работ входит ремонт дорожного полотна, замена бортовых дорожных камней, ремонт колодцев ливневых канализаций. Сдача объектов намечена на конец октября.

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