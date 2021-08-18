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18.08.2021 16:47
Рубрика: Власть

Омский НПЗ поставил на поток выпуск реактивного топлива

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский НПЗ "Газпром нефти" приступил к производству востребованного в международной авиации топлива JET A-1 для реактивных и турбовинтовых двигателей. Первая партия топлива поставлена партнерам в страны Азиатского региона. Реализацию JET A-1 осуществляет авиатопливный оператор компании - "Газпромнефть-Аэро".
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

В первом полугодии выросли показатели по всем видам топлив. Омский и Московский нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" на 10,6 процента (до 3,58 миллиона тонн) увеличили производство бензина, что на 15 процентов выше аналогичного периода 2019 года.

Фото: Сергей Царев
Омский НПЗ наращивает производство экологичных нефтепродуктов

Совокупный выпуск дизельного топлива вырос на 2,1 процента, достиг 4,57 миллиона тонн. И это на 3,7 процента выше соответствующих показателей 2019 года.

Вырос и выпуск авиационного керосина. Перерабатывающие предприятия "Газпром нефти" в данном сегменте увеличили показатели на 26,3 процента. На 39,3 процента больше произведено современного высокооктанового бензина G-100.

Производство товарных дорожных и строительных битумов, в том числе инновационных полимер-модифицированных вяжущих материалов, увеличено на 18 процентов.

Совокупно НПЗ Омска и Москвы обеспечили переработку 15,5 миллиона тонн нефтяного сырья.

- Наша программа развития нефтеперерабатывающего производства дает хорошие результаты. НПЗ "Газпром нефти" повышают выпуск востребованной рынком продукции, последовательно сокращая потребление природных ресурсов и снижая воздействие на окружающую среду. Современные производственные комплексы, которые мы строим в Москве и Омске, позволяют гибко реагировать на запросы рынка и оперативно предлагать нужный продукт потребителям. Дальнейший рост предложения обеспечат комплексы глубокой переработки нефти, первый из которых - на Омском НПЗ - начнет работу уже в этом году, - отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ. Совокупный объем инвестиций до 2025 года составит 700 миллиардов рублей. В рамках первого этапа построены и модернизированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысить энергоэффективность и экологичность производства. В результате второго этапа глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.

Фото: Сергей Царев
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