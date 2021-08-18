Омский НПЗ поставил на поток выпуск реактивного топлива

Омский НПЗ "Газпром нефти" приступил к производству востребованного в международной авиации топлива JET A-1 для реактивных и турбовинтовых двигателей. Первая партия топлива поставлена партнерам в страны Азиатского региона. Реализацию JET A-1 осуществляет авиатопливный оператор компании - "Газпромнефть-Аэро".

В первом полугодии выросли показатели по всем видам топлив. Омский и Московский нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" на 10,6 процента (до 3,58 миллиона тонн) увеличили производство бензина, что на 15 процентов выше аналогичного периода 2019 года.

Совокупный выпуск дизельного топлива вырос на 2,1 процента, достиг 4,57 миллиона тонн. И это на 3,7 процента выше соответствующих показателей 2019 года.

Вырос и выпуск авиационного керосина. Перерабатывающие предприятия "Газпром нефти" в данном сегменте увеличили показатели на 26,3 процента. На 39,3 процента больше произведено современного высокооктанового бензина G-100.

Производство товарных дорожных и строительных битумов, в том числе инновационных полимер-модифицированных вяжущих материалов, увеличено на 18 процентов.

Совокупно НПЗ Омска и Москвы обеспечили переработку 15,5 миллиона тонн нефтяного сырья.

- Наша программа развития нефтеперерабатывающего производства дает хорошие результаты. НПЗ "Газпром нефти" повышают выпуск востребованной рынком продукции, последовательно сокращая потребление природных ресурсов и снижая воздействие на окружающую среду. Современные производственные комплексы, которые мы строим в Москве и Омске, позволяют гибко реагировать на запросы рынка и оперативно предлагать нужный продукт потребителям. Дальнейший рост предложения обеспечат комплексы глубокой переработки нефти, первый из которых - на Омском НПЗ - начнет работу уже в этом году, - отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ. Совокупный объем инвестиций до 2025 года составит 700 миллиардов рублей. В рамках первого этапа построены и модернизированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысить энергоэффективность и экологичность производства. В результате второго этапа глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.