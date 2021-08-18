Омского хакера осудили за атаки на департамент образования

Первомайский районный суд города Омска вынес приговор администратору игрового клуба за хакерские атаки на департамент образования и другие объекты.

Как было установлено в суде, в сентябре 2020 года 23-летний омич начал атаковать веб-сайт департамента образования города Омска, а также ряд социальных и административных объектов. Для этого он использовал специальное программное обеспечение, установленное на ПЭВМ в игровом клубе.

- По заключению специалиста, неправомерные воздействия представляли собой различные типы компьютерных атак, направленных на получение несанкционированного доступа к системной информации, выявление и эксплуатацию уязвимостей в веб-приложениях сайтов объектов, - сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Хакера вычислили и задержали. Он пояснил, что осуществлял атаки просто из любопытства. В отношении омича возбудили уголовное дело по статье 274.1 УК РФ - "Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную структуру".

Первомайский районный суд города Омска приговорил его к исправительным работам сроком на один год с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. По решению суда наказание считается условным с испытательным сроком один год.