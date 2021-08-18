Шойгу рассказал о случае, когда не смог победить бюрократию

Министр обороны РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал об одном из первых крупных проектов, который поддержал в должности президента РГО.

"Один из первых крупных проектов, который мы поддержали, - исследование крепости Пор-Бажын в Туве, у меня на родине. Я еще пацаном мечтал туда попасть. Вокруг этой крепости ходит множество легенд: якобы это бывший буддийский монастырь, восточные ворота в Шамбалу или даже ставка Чингисхана. Мы собрали большую археологическую экспедицию, студенты из ведущих университетов разных стран работали там три сезона. В результате удалось датировать постройку VIII веком нашей эры и предложить наиболее правдоподобную гипотезу ее происхождения", - рассказал он в интервью журналу "Вокруг Света", приуроченном к 176-летию РГО.

"Существовала и вторая часть проекта - мы хотели разделить территорию пополам: одну половину сохранить аутентичной, а во второй создать реконструкцию, чтобы можно было увидеть, как жили люди в то время…, - продолжил министр обороны. - Но, к сожалению, у нас не хватило времени на борьбу с бюрократией. Вердикт Росохранкультуры был "нет".

Интервьюер даже переспросил Сергея Шойгу о том, правильно ли он понял, что президент страны (Владимир Путин - председатель Попечительского Совета РГО - прим. "РГ") и министр вместе не смогли победить бюрократию?

"Для этого нужно иметь много времени. Взять, к примеру, здание Московской штаб-квартиры РГО, где мы с вами находимся. Потребовалось 6 судов, чтобы оно стало нашим! Отдельное спасибо Сергею Семеновичу Собянину за поддержку", - ответил глава военного ведомства.

"В начале 2000-х выяснилось, что сохранились фонды РГО во Владивостоке, Омске, Санкт-Петербурге. А в Москве в 1990-х владельцы здания выставили просто неподъемную для РГО арендную плату. В результате был утрачен архив и библиотека из 27 тысяч томов, которую собирал в том числе Иван Дмитриевич Папанин. В Москве все приходилось восстанавливать с нуля", - добавил президент РГО.