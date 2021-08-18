Сколько платят томским медикам за переезд в село

В текущем году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в районы Томской области переехали двадцать врачей и десять фельдшеров. А всего до конца года по "земским" программам планируется трудоустроить 132 медицинских работников.

Как сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, больше всего медиков по программам переехали в Парабельский, Александровский и Томский районы.

Глава облздрава напомнил о компенсациях, которые получают при этом медработники. В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, единовременная выплата врачу составляет два миллиона рублей, фельдшеру - один миллион. Переехавшие на работу в труднодоступные села врачи получают 1,5 миллиона рублей, фельдшеры - по 750 тысяч. При переезде в село с населением до пятидесяти тысяч человек земский доктор получает подъемные в размере один миллион рублей, а фельдшер - 500 тысяч.

- С этого года в программе "Земский фельдшер" могут участвовать также акушеры и медицинские сестры, переехавшие в сельскую местность для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, - подчеркнул Сергей Дмитриев.