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18.08.2021 08:33
Рубрика: Власть

В каких районах Барнаула построят поликлиники

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 187(8538)
В Барнауле в ближайшие годы планируют построить три современных поликлиники в наиболее густонаселенных районах города. В Индустриальном районе новое пятиэтажное здание запустят уже в следующем году.

Индустриальный - самый населенный и быстрорастущий район в столице Алтайского края. Здесь проживает свыше 105 тысяч человек, и меньше чем за год число жителей выросло на пять тысяч. Поликлиника №14 давно не справляется с потоком пациентов - не хватает помещений и специалистов.

Российские поликлиники оформят в едином стиле

- Сейчас у нас пять помещений в разных зданиях на первых этажах жилых домов, - пояснил главврач поликлиники №14 Барнаула Дмитрий Денисов. - Детское отделение находится в отдельном здании, но мы вынуждены были и в нем открыть часть кабинетов для взрослых. Ждем с нетерпением ввода нового здания, где можно будет разместить всех специалистов. Ведь площадь поликлиники будет свыше пятнадцати тысяч квадратных метров. Детское отделение останется в прежнем здании, но сможет занять все кабинеты.

Новая поликлиника рассчитана на 900 посещений в смену. 1,3 миллиарда рублей на ее возведение направили по программе модернизации первичного звена здравоохранения федеральный и региональный бюджеты. Работы выполнены на 45 процентов, объект планируют сдать к концу 2022 года. Но из-за удорожания стройматериалов сроки могли затянуться. Чтобы этого не произошло, правительство Алтайского края дополнительно авансирует стройку и надеется, что на федеральном уровне решат вопрос о дофинансировании строящихся в регионе социальных объектов.

Кстати

До 2025 года в Барнауле планируют построить еще две новые поликлиники - одну также в Индустриальном районе и одну - в Центральном. В минздраве Алтайского края отметили, что уже подобрали земельный участок для поликлиники в Индустриальном районе, а в Центральном районе новое здание планируют разместить в медицинском кластере.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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