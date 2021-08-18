В Кемерове этим летом отремонтировали 79 дворов

План по капремонту дворовых территорий на 2021 год выполнен на 92 процента. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы".

За минувшую неделю специалисты завершили ремонт в пяти дворах: на ул. Подстанция 220, 1 и ул. Подстанция 220, 2, ул. Инициативная, 19, ул. Инициативная, 6 и ул. Орджоникидзе, 7. Еще на 6 территориях работы в настоящее время продолжаются. Это дворы по адресам: пр. Ленина, 146, пр. Ленина, 144А, ул. В. Волошиной, 27 А, пр. Московский, 35, пр. Октябрьский, 54.

Большинство объектов находятся в высокой степени готовности. Накануне ход работ в ремонтируемых дворах оценил глава города Илья Середюк.

Во дворе на пр.Октябрьский, 54 специалисты обустраивают бордюрный камень на отмостке, тротуар, парковку и щебеночное основание проезда. Завершить все работы подрядчик планирует до конца августа. Для жителей этого дома ремонт двора - важное событие. Причем не только для автомобилистов: пешеходы радуются скорому появлению тротуара, по которому они смогут безопасно и комфортно передвигаться. По их словам, ранее приходилось выходить на дорогу, на которой всегда было много машин из-за соседства с общеобразовательной школой №55 и спортшколой олимпийского резерва №1.

В двух других дворах, ремонт которых Илья Середюк оценил в ходе объезда - на пр. Ленина, 146 и пр. Ленина, 144а - асфальт уже уложен. Но работы на объектах еще не завершены.

- Осталось провести озеленение и сделать тропинку, которая будет удобна для местных жителей, - рассказал Данил Плют, представитель ООО "СИБСТРОЙ", выполняющего ремонтные работы в вышеуказанных дворах. - По контракту мы должны завершить работы к 1 сентября, но идем с опережением этого срока.

После завершения ремонта в дворах специалисты возьмут образцы нового асфальтобетонного покрытия для исследования в лаборатории на соответствие нормативным требованиям. Также состоится приёмка дворов комиссией, в которую войдут специалисты строительного контроля, представители администрации города, собственники домов, территориальных управлений и управляющих компаний.

Напомним, что для участия в муниципальной программе жителям областного центра необходимо подать заявку с протоколом решения собственников дома. Также потребуется проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы сметной стоимости. Провести собрания жителей и составить необходимую документацию помогут управляющие компании. Собственниками жилья потребуется оплатить 5 процентов от всей стоимости ремонтных работ, остальную сумму составят бюджетные средства.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации города Кемерово