В Кемерове этим летом отремонтировали 79 дворов

Новости

Оперштаб: В Москве выявлено 1590 новых случаев COVID-19 11:40
Задержан четвертый сбежавший заключенный из ИВС в Истре 11:39
Под Смоленском пропала двухлетняя девочка 11:38
Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса 11:36
В Эстонии побила антирекорд по смертности от коронавируса 11:34
Экипажу самолета ВВС США понадобилась помощь психологов и священников 11:33
Трутнев анонсировал запуск проекта "Дальневосточный квартал" в этом году 11:17
Депутат оценил возможную замену паспортов смарт-картами 11:15
К 2035 году доля беспилотных внутригородских перевозок может составить 30% 10:53
МИД: ЕС думал над угрозой РФ вместо предотвращения коллапса в Афганистане 10:43
Талибы призвали граждан сдать оружие и боеприпасы 10:38
Под Калининградом нашли уникальный кусок янтаря весом 1,7 килограмма 10:36
Трутнев рассказал о борьбе с последствиями пожаров и паводков 10:33
Построение на Украине демократического государства признали бессмысленным 10:33
Кабмин одобрил расширение границ трех ТОР на Дальнем Востоке 10:30
В ФАС разработали пять базовых принципов работы цифровых платформ 10:29
В России пройдут состязания боевых роботов 10:28
Кабмин утвердил правила розыгрыша призов среди вакцинированных 10:21
Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 40 млн россиян 10:17
В Латвии готовятся к несанкционированным митингам антипрививочников 10:15
Корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море 10:07
Новый боевой лазер представили в Турции 10:04
Названы высокооплачиваемые вакансии в российских регионах 09:56
Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей 09:44
Через пять лет общественный транспорт в Москве станет электрическим на 90% 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 11:08

В Кемерове этим летом отремонтировали 79 дворов

План по капремонту дворовых территорий на 2021 год выполнен на 92 процента. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы".
Фото: Антон Мелентьев Фото: Антон Мелентьев
Фото: Антон Мелентьев

За минувшую неделю специалисты завершили ремонт в пяти дворах: на ул. Подстанция 220, 1 и ул. Подстанция 220, 2, ул. Инициативная, 19, ул. Инициативная, 6 и ул. Орджоникидзе, 7. Еще на 6 территориях работы в настоящее время продолжаются. Это дворы по адресам: пр. Ленина, 146, пр. Ленина, 144А, ул. В. Волошиной, 27 А, пр. Московский, 35, пр. Октябрьский, 54.

Большинство объектов находятся в высокой степени готовности. Накануне ход работ в ремонтируемых дворах оценил глава города Илья Середюк.

Во дворе на пр.Октябрьский, 54 специалисты обустраивают бордюрный камень на отмостке, тротуар, парковку и щебеночное основание проезда. Завершить все работы подрядчик планирует до конца августа. Для жителей этого дома ремонт двора - важное событие. Причем не только для автомобилистов: пешеходы радуются скорому появлению тротуара, по которому они смогут безопасно и комфортно передвигаться. По их словам, ранее приходилось выходить на дорогу, на которой всегда было много машин из-за соседства с общеобразовательной школой №55 и спортшколой олимпийского резерва №1.

В двух других дворах, ремонт которых Илья Середюк оценил в ходе объезда - на пр. Ленина, 146 и пр. Ленина, 144а - асфальт уже уложен. Но работы на объектах еще не завершены.

- Осталось провести озеленение и сделать тропинку, которая будет удобна для местных жителей, - рассказал Данил Плют, представитель ООО "СИБСТРОЙ", выполняющего ремонтные работы в вышеуказанных дворах. - По контракту мы должны завершить работы к 1 сентября, но идем с опережением этого срока.

После завершения ремонта в дворах специалисты возьмут образцы нового асфальтобетонного покрытия для исследования в лаборатории на соответствие нормативным требованиям. Также состоится приёмка дворов комиссией, в которую войдут специалисты строительного контроля, представители администрации города, собственники домов, территориальных управлений и управляющих компаний.

Напомним, что для участия в муниципальной программе жителям областного центра необходимо подать заявку с протоколом решения собственников дома. Также потребуется проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы сметной стоимости. Провести собрания жителей и составить необходимую документацию помогут управляющие компании. Собственниками жилья потребуется оплатить 5 процентов от всей стоимости ремонтных работ, остальную сумму составят бюджетные средства.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации города Кемерово

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

МИД: ЕС думал над угрозой РФ вместо предотвращения коллапса в Афганистане
Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей
За сутки в России подтверждено 20 914 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным
Испытания Ил-112В планируют продолжить после выяснения причин катастрофы