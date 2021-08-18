В Омской области отремонтировали рекордное число детских школ искусств

Первого сентября перед юными омичами откроют двери сразу 33 капитально отремонтированные городские и сельские детские школы искусств (ДШИ). Таких масштабов их обновления в Омской области не было никогда. Это лучший результат в Сибирском федеральном округе.

Во многих школах искусств инструменты не обновляли десятилетиями. А теперь есть новенькие балалайки, пианино, гитары, аккордеоны и домры. Фото: Владимир Казионов

Важно, что в 2019-2021 годах многие из школ в рамках нацпроекта "Культура" укомплектованы новыми музыкальными инструментами, а также необходимым для творчества оборудованием.

- На территории Омской области расположено 66 детских школ искусств, в которых обучается свыше 22 тысяч детей. Наша цель - отремонтировать и оснастить все. И теперь это реально, - уверен министр культуры Омской области Юрий Трофимов. - Уже в этом году половина омских ДШИ откроется после капитального ремонта. На эти цели в 2021 году федеральная и региональная казна выделили более 200 миллионов рублей. Здания, полностью обновленные снаружи и внутри, станут хорошим подарком для детей и педагогов к новому учебному году.

Только что закончилась реконструкция в школе искусств имени А. Н. Цыбули в поселке Большеречье. Здесь не только полностью обновили фасад, провели ремонт всех помещений, но и закупили новые музыкальные инструменты и оборудование. Для 230 сельских ребят, которые учатся на пяти отделениях, открылись новые возможности. Педагоги тоже довольны: теперь у них есть все, чтобы воспитывать будущих Чайковских, Хворостовских, Репиных.

- Каждое утро, когда иду на работу и вижу эту красоту, у меня душа поет, - делится впечатлениями директор ДШИ Наталья Наумова. - Здание школы, которое за свою сорокалетнюю историю капитально не ремонтировалось ни разу, теперь выглядит как только что построенное. Новые кровля, фасад, окна и двери. Сделано двойное утепление, и теперь мы точно не будем мерзнуть. Инструменты не обновлялись десятилетиями, а сейчас у нас есть новенькие пианино, гитары, аккордеоны, домры, балалайки, современное звуковое оборудование. Для юных художников - мольберты, гипсовые формы, для фотографов - зеркальная камера. Бюджет потратил на оснащение нашей школы три миллиона рублей. Даже не верится, что такое возможно.

Подобное происходит и в других ДШИ. По данным минкультуры Омской области, только в 2019 году в регион поступило 50 пианино. В прошлом году детские школы искусств получили еще 150 музыкальных инструментов, тысячу единиц оборудования для музыкальных, художественных и танцевальных классов, а также учебную литературу. Бюджетные затраты составили 57 миллионов рублей.

- То, что было, и то, что есть, - это небо и земля, - отмечает выпускница сельской ДШИ, а теперь молодой педагог Мария Черникова. - В классах появились новые инструменты, интерактивные доски с проекторами, ультрабуки и компьютеры. Можно вывести на экран слайды, фото, текст, видеоролики - совершенно другие возможности обучения. Дети в восторге. И работать стало очень интересно.

Программа капремонта детских школ искусств в Омской области стартовала в прошлом году. Уже на первом этапе региону благодаря собственному финансовому вкладу удалось включить в нее сразу

27 городских и сельских ДШИ. Видя такую активность, федеральный центр в рамках нацпроекта "Культура" увеличил финансирование более чем в два раза. Список обновленных учреждений сразу расширился. И процесс продолжится, пока капитально не отремонтируют и не оснастят все ДШИ региона.

Комментарий

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Детская школа искусств - это больше, чем просто учебное заведение. Это пространство для творческого развития ребенка. Место, где происходит духовное становление личности и рождаются таланты. Но для этого здесь должно быть комфортно и уютно ученикам и педагогам. Тогда сама атмосфера будет способствовать воспитанию будущих дарований. Сейчас, благодаря нацпроекту "Культура", у нас есть возможность впервые за долгое время привести ДШИ региона в порядок. И создать юным талантам достойные условия для занятий творчеством.