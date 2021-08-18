В Омской области рыбак утонул в котловане на глазах у сына

Несчастный случай произошел на котловане Павлоградского района Омской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, рыбачивший там мужчина утонул, причем свидетелями трагедии стали его сын и еще один ребенок.

Трагедия произошла вчера в трех километрах от одного из рабочих поселков. Местный житель взял на рыбалку своего сына и его друга, все втроем отправились на ближайший котлован. Подростки добрались до небольшого островка, после чего 48-летний рыбак вплавь направился к ним. "Мужчина ушел под воду на глазах юношей, которые попытались прийти ему на помощь, однако, плохо плавая, не смогли его спасти", - отмечают в полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту несчастного случая, выясняются все обстоятельства трагедии. Тело погибшего было найдено и направлено судмедэкспертам для установления причины смерти.