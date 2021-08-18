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18.08.2021 15:45
Рубрика: Происшествия

В Сибири прокуратура потребовала наказать чиновников из-за детей с вшами

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Прокуратура Новосибирской области завершила проверку нарушения прав детей в одной из семей Куйбышевского района. Как рассказали в ведомстве, по результатам проверки выявлен факт бездействия органов профилактики безнадзорности и внесено представление председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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Поводом для проверки стал ролик, который обнародовала жительница одного из поселков. Героинями видео стали три девочки, живущие по соседству с бдительной женщиной. Младшему ребенку 6 лет, ее сестрам 9 и 13 лет. На кадрах дети с тяпками и граблями больше собственного роста неумело пытаются ухаживать за огородом, показывают пустой холодильник и полки на кухне. Кроме того, автор видео заявляет, что девочки постоянно чешутся от вшей.

Причиной столь плачевного положения детей стал алкоголизм матери. В прокуратуре подтвердили, что женщина состоит на учете органов системы профилактики и только за этот год четырежды привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Тем не менее прокуратура указывает на фактическое бездействие должностных лиц.

- Установлено, что принимаемые органами системы профилактики меры носили формальный характер, поэтому не могли оказать реального влияния на социально-неблагополучную обстановку в семье, - подчеркивают в ведомстве. - Работа по пресечению и предупреждению неисполнения матерью родительских обязанностей и эффективной защите прав ее детей не велась. Аналогичные нарушения законодательства выявлены в деятельности отдела опеки и попечительства администрации Куйбышевского района.

К таким выводам работники прокуратуры пришли, обследовав материально-бытовые условия, в которых живут три маленькие сестры, а также на основании заключения врача-дерматолога. После этого для детей были закуплены медикаменты, дом был продезинфицирован, а мать девочек направили на лечение от алкогольной зависимости. Также принято решение о выделении семье материальной помощи.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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