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18.08.2021 03:00

Жителям Алтая рассказали, как пройти МСЭ в условиях ограничительных мер

Текст: Александр Колядо (и. о. руководителя-главного эксперта по медико- социальной экспертизе ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю", врач по медико-социальной экспертизе, врач высшей категории)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 187(8538)
В связи с сохраняющейся сложной ситуацией в Российской Федерации продлеваются, а в некоторых регионах и усиливаются, ограничительные профилактические и санитарные меры.
Александр Колядо: До 1 октября 2021 года первичное и повторное освидетельствования в бюро МСЭ будет проводиться без личного присутствия граждан. Фото: ГБ МСЭ по Алтайскому краю Александр Колядо: До 1 октября 2021 года первичное и повторное освидетельствования в бюро МСЭ будет проводиться без личного присутствия граждан. Фото: ГБ МСЭ по Алтайскому краю
Александр Колядо: До 1 октября 2021 года первичное и повторное освидетельствования в бюро МСЭ будет проводиться без личного присутствия граждан. Фото: ГБ МСЭ по Алтайскому краю

В связи с этим в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы остаются временные ограничения очного приема граждан как для проведения медико-социальной экспертизы, так и с целью консультации по организационным и иным вопросам.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.10.2020 г. № 1697 "О Временном порядке признания лица инвалидом", действие которого продлено до 01.10.2021 г. постановлением правительства РФ от 11.02.2021 г. № 155, в настоящее время федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы проведение освидетельствований гражданам в бюро МСЭ осуществляется только в заочной форме, а по обжалованию решений бюро МСЭ освидетельствование в Главном бюро МСЭ по желанию гражданина может быть проведено в очной форме.

До 1 октября 2021 года первичное и повторное освидетельствования граждан в бюро МСЭ будет проводиться на основании документов, представленных медицинской организацией (направление на медико-социальную экспертизу), т. е. без личного присутствия гражданина.

В Алтайском крае организована доставка "Направлений на медико-социальную экспертизу" медицинскими организациями в бюро МСЭ курьерами, по почте и в электронном виде. Передача "Направлений на медико-социальную экспертизу" в электронном виде осуществляется по защищенным каналам связи межведомственного взаимодействия, признана приоритетным способом передачи документов. В 2022 году планируется отказаться от взаимодействия органов здравоохранения и службы медико-социальной экспертизы посредством документов на бумажных носителях.

Гражданам, у которых срок переосвидетельствования наступает в период со 2 октября 2020 года до 1 октября 2021 года включительно, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности на шесть месяцев с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.

Детям, которым при предыдущем освидетельствовании устанавливалась категория "ребенок-инвалид" до 18 лет и сейчас необходимо пройти переосвидетельствование для установления группы инвалидности, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, будет также автоматически продлеваться инвалидность и устанавливаться первая, вторая или третья группа инвалидности на срок шесть месяцев на основании тех данных, которые имелись в протоколе проведения медико-социальной экспертизы при предыдущем освидетельствовании.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида) для этих граждан также продлевается на шесть месяцев вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.

Автоматическое продление инвалидности и ИПРА проводится по спискам, поступающим из Пенсионного фонда РФ, и технически возможно в течение двух недель до даты окончания срока инвалидности. Бюро МСЭ при наличии в медико-экспертных документах контактных данных уведомляет по телефону гражданина о факте автоматического продления инвалидности. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и ИПРА направляются гражданину заказным почтовым отправлением.

Аналогичный порядок первичного освидетельствования, переосвидетельствования и автоматического продления ранее принятых экспертных решений по установлению степени утраты профессиональной трудоспособности и разработке "Программы реабилитации пострадавшего в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" предусмотрен дляграждан, пострадавших на производстве.

Информируем, что подать заявление о назначении пенсии и (или) ЕДВ инвалид может в электронной форме, с использованием сервиса "Личный кабинет" на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru). Телефон регионального контакт-центра отделения ПФР по Алтайскому краю: (3852) 399-999.

Заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации необходимо подавать в филиалы ФСС РФ по месту жительства по почте или с использованием единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг.

Контакты

Обращения граждан по вопросам медико-социальной экспертизы могут быть направлены:

• по электронной почте: gbmse22@fbmse.ru;

• на почтовый адрес: 656043, г. Барнаул, проспект Ленина, 5;

• вся информация размещена на нашем сайте: www.22.gbmse.ru.

Кроме того, все необходимые консультации можно получить по телефону горячей линии: (3852)421-078,

по телефону доверия: (3852) 421-099.

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В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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