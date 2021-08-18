Несмотря на пандемию коронавируса, которая оказывает негативное влияние и на развитие экономики региона, объем инвестиций на Ставрополье демонстрирует тенденцию к росту. Более того - власти края прогнозируют сохранение положительной динамики вложений в регион частными инвесторами, причем не только в нынешнем году, но и в среднесрочной перспективе.

Взяли планку в 230 миллиардов

Это стало возможным благодаря четкой стратегии работы с инвесторами, которой в правительстве региона придерживаются на протяжении последних лет. В ходе реализации государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" развиваются все ключевые сферы: "зеленая" энергетика, сельское хозяйство и туризм. Росту инвестиционной активности помогают действия правительства края и губернатора, связанные с расширением мер господдержки инвесторов.

Сегодня в регионе инвесторам предоставляются преференции по налогу на имущество и на прибыль. Еще один востребованный механизм господдержки - предоставление земельных участков без проведения торгов. Таким образом, предприниматели уже получили 58 участков для реализации проектов общей стоимостью 108 миллиардов рублей.

О положительной тенденции в этой сфере свидетельствуют и другие цифры. На Ставрополье три года сохраняется рост притока инвестиций в основной капитал: их суммарный объем составил 587 миллиардов рублей. К примеру, в 2019 году этот показатель составлял 196,25 миллиарда (116,7 процента).

В 2020 году инвестиции в основной капитал впервые преодолели планку в 230 миллиардов и составили 232,03 миллиарда рублей (112,7 процента). По предварительным данным, за первые шесть месяцев нынешнего года в основной капитал по полному кругу организаций инвестировано около 100 миллиардов рублей (рост более чем на 10 процентов к соответствующему периоду 2020-го).

Инвестиционный портфель Ставропольского края состоит из 240 проектов общей стоимостью почти 245 миллиардов рублей. По данным властей, освоено уже более 80 миллиардов рублей и создано около трех тысяч рабочих мест. Правительство СК заключило 36 соглашений на сумму порядка 80 миллиардов рублей, благодаря чему появилось 3,7 тысячи рабочих мест. Кроме того, выделены земельные участки для реализации 71 крупного проекта с общим объемом инвестиций 132 миллиарда рублей, что даст свыше 4,8 тысячи новых рабочих мест.

В регпарке есть все

В крае 13 региональных парков (из них 11 индустриальных, а также туристско-рекреационный и агропромышленный). На их территориях выполняются инвестпроекты общей стоимостью 43,5 миллиарда рублей. Запланировано свыше 3,7 тысячи рабочих мест, из которых уже создано около двух тысяч.

Самые выгодные условия ведения бизнеса созданы для резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск". За 2018-2020 годы ими стали 27 предприятий. Сумма капитальных вложений здесь составила около 14,6 миллиарда рублей, запланировано создание более шести тысяч рабочих мест. За 2020-й резидентами стали 17 компаний, а сама территория второй год подряд входит в топ-10 моногородов в России.

Реализуются на Ставрополье и так называемые проекты-катализаторы, которые помогают наращивать вложения в "зеленую" энергетику, промышленность, сельскохозяйственные производства, санаторно-курортную отрасль. По прогнозам министерства экономического развития Ставрополя, объем инвестиций в данные проекты составит более 110 миллиардов рублей.

В рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016-2025 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" также продолжается реализация получивших господдержку в 2018-2019 годах двух инвестиционных проектов: закладка интенсивных фруктовых и яблоневого сада суперинтенсивного типа общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

Для формирования благоприятного инвестиционного климата в курортном регионе Кавказские Минеральные Воды министерство экономического развития СК совместно с правительством края обсуждает возможности создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории городов-курортов федерального значения - Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.

Инвестиционный портфель Ставропольского края состоит из 240 проектов

- Наш бизнес во время пандемии не только сохранял прежние показатели, но и наращивал обороты: проводил модернизацию, создавал новые производства. Сейчас без этого нельзя, очень высокая конкуренция. Иначе рискуешь остаться за бортом. То, что инвесторы развивают экономику Ставропольского края, - результат эффективной работы команды, которую возглавляет губернатор Владимир Владимиров. Инвестиции в экономику края - не просто производства, но и внедрение самых современных технологий, создание рабочих мест, разработка новых социальных программ, - говорит министр экономического развития СК Сергей Крынин.

"Не успеваем открывать двери..."

Основная нагрузка во взаимодействии с резидентами региональных парков с 2015 года возложена на Корпорацию развития Ставропольского края (КРСК), действующую под патронатом регионального министерства экономического развития. Деятельность КРСК направлена на повышение уровня социально-экономического развития региона за счет привлечения российских и иностранных инвестиций, формирование положительного инвестиционного имиджа, содействие реализации инвестиционных проектов.

Ключевое направление работы компании - содействие в реализации инвестиционных проектов на территории края.

- Если еще в 2019 году инвесторы к нам шли не очень охотно, то сейчас, образно говоря, не успеваем открывать двери: уже очень много резидентов желают работать на Ставрополье, - говорит директор Корпорации развития Ставропольского края Марина Яшенкова. - Успешно внедренный принцип "одного окна" стал результатом деятельности органов краевой власти, местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций, где корпорация развития выступает в статусе оператора по обеспечению сопровождения инвестиционных проектов, размещаемых в крае. Теперь компания в одном месте получает всю необходимую информацию о возможных мерах поддержки, может обратиться за содействием в решении возникающих вопросов и привлечении дополнительного финансирования, и это определяет нашу стратегию и направления работы.

- Корпорация создана в интересах инвестора и содействует реализации проектов на всех стадиях - от сбора информации о регионе до ввода объекта в эксплуатацию, - поясняет Марина Яшенкова. - КРСК принимает на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и другими организациями. Это позволяет повысить эффективность взаимодействия региона в лице корпорации развития и инвесторов при сопровождении инвестиционных проектов, а в конечном результате помогает улучшить инвестиционный климат, увеличить экономический потенциал Ставропольского края и сформировать благоприятную предпринимательскую среду в регионе.

Необходимо отметить, что, помимо резидентов региональных парков, КРСК сопровождает 46 инвестиционных проектов (в том числе в статусе сопровождения - 22 проекта, в статусе привлечения - 26 проектов). Их общая (ориентировочная) стоимость составляет более 68 миллиардов рублей. Предполагается создание более 2,5 тысячи рабочих мест с 2021 по 2029 год.

Фонд для "малышей"

Особое внимание в регионе уделяется развитию малого и среднего бизнеса. На реализацию регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию в Ставропольском крае" в 2020 году были предусмотрены бюджетные средства в размере 154 миллионов рублей.

Краевому фонду микрофинансирования из региональной казны было выделено 243,9 миллиона рублей дополнительных средств. Фонд за прошлый год предоставил 523 микрозайма на сумму 894 миллиона (в том числе субъектам предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим от коронавируса, - 79 микрозаймов на 91,3 миллиона рублей). Портфель активных микрозаймов составил 718 единиц.

От идеи до реализации

Хорошим примером эффективной работы КРСК с резидентами, по мнению экспертов, можно считать реализацию инвестиционного проекта ООО "СЕН-ГОБЕН ЮГ". Осенью 2019 года компания предложила властям края открыть в регионе завод по выпуску сухих строительных смесей. В январе следующего года с помощью КРСК была выбрана удобная площадка на территории индустриального парка в Невинномысске, что позволило приступить к предпроектной работе. А уже летом фирме предоставили статус резидента индустриального парка и земельный участок в аренду без торгов для реализации проекта. Спустя всего год резидент завершил строительство, провел пусконаладку оборудования и выпустил опытно-производственную партию продукции. В проект вложено около 300 миллионов рублей, создано 20 рабочих мест. Проект будет развиваться и дальше.

В результате общий срок реализации проекта - от обращения инвестора с "ноля" до выхода на производство (с учетом прохождения всех регламентных и административных процедур) - составил менее полутора лет (около 17 месяцев).

Помогают субсидии

На Ставрополье реализуются четыре региональных проекта. Они действуют в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На эти цели в прошлом году из бюджета Ставропольского края выделено 782,4 миллиона рублей. С помощью субсидий субъекты малого и среднего предпринимательства получили доступ к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.