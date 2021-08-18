"Ростелеком" помог организовать "Прямую линию" с главой Астраханской области

"Ростелеком" выступил цифровым партнером "Прямой линии" губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с жителями региона. Национальный провайдер организовал высокоскоростную сеть передачи данных для онлайн-трансляции мероприятия на телеканалах ГТРК "Лотос", "Астрахань 24" и радиоканале "Южная волна".

Видеомост прошел на площадке Института развития образования "Платформа" 17 августа.

- "Ростелеком" в Астрахани постоянно обеспечивает цифровой связью видеотрансляции мероприятий различного уровня. И в этот раз мы провели большую работу, чтобы жители Астраханской области смогли увидеть трансляцию в прямом эфире и задать Игорю Бабушкину волнующие их вопросы, - сообщил Сергей Овсянников, директор Астраханского филиала ПАО "Ростелеком".

Сотрудники компании перед проведением "Прямой линии" протестировали оборудование, точки доступа и каналы связи и убедились в их бесперебойной работе. Такую форму обратной связи для общения с жителями губернатор использует впервые.

- Астраханцы задавали губернатору вопросы из разных районов области. Учитывая высокий спрос на живое общение с главой региона, для нас в этот момент была очень важна качественная связь. Благодаря компетенциям "Ростелекома" трансляция прошла без сбоев, и астраханцы смогли услышать ответы на самые важные вопросы, - рассказал Андрей Сашин, министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.

На "Прямую линию" с Игорем Бабушкиным поступило около 2000 обращений, в том числе на специальный сайт и по телефону горячей линии.