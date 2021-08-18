СКФУ планирует принять около семи тысяч новых студентов

Северо-Кавказский федеральный университет опубликовал приказ о зачислении абитуриентов, участвующих в общем конкурсе по очной форме обучения на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета.

В 2021 году у абитуриентов была возможность выбора из 63 образовательных программ бакалавриата и специалитета. Сотрудники приемной комиссии СКФУ обработали более 35 тысяч заявлений. В итоге с учетом зачисленных по целевым договорам, победителей и призеров олимпиад, прошедших без вступительных испытаний, а также поступивших в рамках особой квоты, 1947 абитуриентов стали студентами федерального университета.

Средний балл ЕГЭ по университету в 2021 году составил более 73 баллов - выше, чем в прошлом. Это максимальный показатель за историю существования Северо-Кавказского федерального университета.

- В этом году у нас увеличилось количество бюджетных мест по физико-математическим, естественно-научным и инженерным направлениям, при этом удалось привлечь большее количество абитуриентов с высокими баллами, что говорит об интересе к образовательным программам СКФУ талантливых молодых людей со всего Северного Кавказа, - прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В числе поступивших - 14 стобалльников. Причем трое из них были зачислены в университет без вступительных испытаний с результатом 300 баллов и теперь в соответствии с университетской стипендиальной программой "Звезды СКФУ" получат в первом семестре стипендию в размере 300 тысяч рублей.

Первокурсники СКФУ представляют практически все субъекты России. Лидируют по традиции жители Ставропольского края, а также регионов Северного Кавказа, Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи и Калмыкии. Высокий интерес к университету проявили и выпускники школ из дальних регионов страны - Красноярского края, Тюменской и Челябинской областей, Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа.

Впереди - зачисление магистрантов, иностранных абитуриентов, а также поступающих на условиях полной оплаты обучения. Всего в этом году Северо-Кавказский федеральный университет планирует принять около семи тысяч новых студентов.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом