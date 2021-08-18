Ставрополье готово принять 500 тысяч человек на реабилитацию от COVID-19

Санатории в Ставропольском крае, которые ввели специализированные курсы постковидной реабилитации, могут принять за год от 500 до 700 тысяч пациентов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции в ТАСС.

- Мы сейчас принимаем два миллиона человек за год, а эти программы [по реабилитации] занимают около 30 процентов. Исходя из этого, мы можем принимать от 500 до 700 тысяч человек в год на профилактику после коронавируса, - отметил Владимиров.

По словам губернатора, реабилитацию после перенесенного COVID-19 в крае прошла уже 41 тысяча человек. В санаториях Кавказских Минеральных Вод есть барокамеры, все виды кислородной терапии, начиная от местного горного воздуха и заканчивая кислородными коктейлями.

Также Владимиров подчеркнул, что в любой из 123 санаториев края можно легко заказать путевку через интернет, но полезным шагом было бы централизованное направление переболевших людей на реабилитацию через Минздрав России.

Санатории Ставрополья начали принимать пациентов, переболевших COVID-19, летом 2020 года. Сейчас здравницы продолжают комплектоваться оборудованием и улучшать программы реабилитации.