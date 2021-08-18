Уголовное дело возбудили в КБР после смертельного ДТП с маршруткой

Министерство внутренних дел Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по факту тройного ДТП, которое накануне унесло жизни трех человек в Баксанском районе республики. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, задержан водитель легкового автомобиля, которого подозревают в нарушении правил дорожного движения. Именно он, по версии следствия, спровоцировал аварию с маршруткой.

- В отношении водителя легкового автомобиля возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Тем временем, в Минздраве КБР сообщили, что состояние одной из восьми пострадавших в ДТП улучшилось. Женщину, находившуюся в реанимации, переводят в отделение сочетанной травмы. Еще один человек остается в тяжелом состоянии.

Напомним, накануне в Баксанском районе КБР легковой автомобиль задел маршрутку, которая в результате потеряла управление и врезалась в работающий у обочины грейдер. Два человека погибли на месте, еще одна женщина позже скончалась в больнице. Восемь человек пострадали.