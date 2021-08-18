На ставропольских полях завершилась уборочная страда. В отличие от прошлого, неурожайного года (в 2020-м валовой сбор зерна составил всего 5,2 миллиона тонн при средней урожайности 26,1 центнера с гектара), сельчанам удалось собрать богатый урожай. Аграрии края сработали на славу, засыпав в закрома более восьми миллионов 590 тысяч тонн зерна при урожайности 38 центнеров с гектара.

Достигнуть таких солидных показателей работникам отрасли помогла поддержка в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". О том, как регион прошел горячую пору жатвы хлебов, о вкладе фермеров в большой урожай, о мерах господдержки и о многом другом рассказал и. о. министра сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников.

Владимир Николаевич, подготовка к жатве велась в очень непростых атмосферно-климатических условиях. Во время формирования урожая 2021 года край столкнулся с серьезными вызовами "небесной канцелярии". Тем не менее аграрии с поставленной задачей справились?

Владимир Ситников: Уборка зерновых и зернобобовых культур прошла на достаточно высоком организационном уровне. Хотя, действительно, закладка озимых зерновых культур урожая 2021 года проходила при неблагоприятных погодных условиях. Отсутствие осадков в посевной период сместило оптимальные сроки полевых работ на несколько дней, что сказалось на получении всходов озимых зерновых культур. Однако накопление осадков и повышение температурного режима в январе - феврале 2021 года способствовали временному возобновлению вегетации озимых зерновых культур, и к началу возобновления весенней вегетации всходы были получены на 80 процентах площадей. Прошедшие весной - в начале лета 2021 года дожди повысили влагообеспеченность, что положительно сказалось на состоянии растений озимых зерновых культур.

Сдерживающим фактором хода уборки стали и осадки, которые, правда, носили локальный характер. Однако четкая организация работ позволила нашим труженикам завершить жатву в оптимальные сроки. Кроме того, выполняя поставленную губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и федеральным центром задачу, на региональном уровне мы приняли все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории края, в том числе на предприятиях АПК.

Труженики полей каких округов внесли наибольший вклад в каравай-2021?

Владимир Ситников: Традиционными лидерами по намолоту зерна являются аграрии Ипатовского (более 800 тысяч тонн), Красногвардейского (свыше 620 тысяч тонн) и Новоалександровского (550 тысяч тонн) округов. В тройку лидеров по урожайности зерновых культур вошли сельхозорганизации Новоалександровского (62 центнера с гектара), Кочубеевского (60 центнеров с гектара) и Изобильненского (59 центнеров с гектара) округов.

Весомый вклад в краевой каравай внесли и фермеры. Пятая часть урожая собрана их руками. Спасибо всем, кто, не жалея сил, трудится в полях и своими руками создает благополучие Ставрополья!

Однако после жатвы сельскохозяйственный год не заканчивается - наступает очередь других культур. Кукурузу предстоит убрать с площади 160 тысяч гектаров (потенциал урожайности оцениваем не ниже 50 центнеров с гектара), подсолнечник - с площади 300 тысяч гектаров (потенциал урожайности на уровне 15-20 центнеров с гектара), сахарную свеклу - с площади 30 тысяч гектаров (урожайность прогнозируем не ниже 500 центнеров с гектара). Также впереди - осенний сев.

Оцените, пожалуйста, качество зерновой продукции нынешнего года.

Владимир Ситников: Продовольственного зерна пшеницы получено 87 процентов. Вместе с тем высока доля пшеницы третьего класса - 40 процентов, четвертого - 47 процентов, фуражного зерна - 13 процентов. Для обеспечения собственной потребности Ставропольскому краю необходимо до 2,6 миллиона тонн зерна. А излишки - около шести миллионов тонн - будут реализованы преимущественно на экспорт.

В каком объеме зерновое производство закрывает сегодня нужды краевого бюджета и какова его доля в общей экономике края?

Владимир Ситников: Выращивание зерновых - одна из наиболее крупных отраслей сельского хозяйства Ставрополья. Она дает половину выручки и 60 процентов прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции в крае. Стабильное производство зерна и продуктов его переработки является важным источником налоговых поступлений и формирования бюджета. Ежегодно от сельхозтоваропроизводителей в казну региона поступает порядка 11 миллиардов рублей в результате уплаты ими обязательных налогов и сборов.

Расскажите о государственной поддержке ставропольских сельхозтоваропроизводителей.

Владимир Ситников: Она традиционно ведется в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства РФ" и госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Кроме того, уже третий год мы активно работаем, выполняя Указ президента РФ о наращивании экспортного потенциала. При этом постоянное внимание уделяем вопросам повышения качества жизни сельских тружеников. Эта работа ведется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Кроме того, аграриям края, реализующим инвестиционные проекты, оказывается государственная поддержка в форме освобождения от уплаты налога на имущество организаций и снижения ставки налога на прибыль организаций.

Бюджет отрасли на 2021 год на данный момент составляет 4,4 миллиарда рублей. Из, них средства федеральной казны - 3,65 миллиарда, краевой - 750 миллионов. Таким образом, на каждый рубль, выделенный из краевого бюджета, мы привлекаем около четырех с половиной из федерального. Следует отметить, что эта сумма не окончательная, так как в результате проводимой в течение года работы по привлечению дополнительных федеральных средств она может быть увеличена.

На каждый рубль, выделенный АПК из краевого бюджета, Ставрополье привлекает почти 4,5 рубля из федеральной казны

Государственная поддержка распространяется на основные отрасли: растениеводство (1,06 миллиарда рублей) и животноводство (645 миллионов). Грантовая составляет 130 миллионов, поддержка кредитования - 573 миллиона, на мелиорацию будет выделено 425,8 миллиона, страхование - 704 миллиона, комплексное развитие сельских территорий - 404 миллиона, на региональные проекты - 59,7 миллиона.

Нам удалось сохранить практически все меры господдержки. Они направлены на стимулирование производства по подотраслям сельского хозяйства и увеличение валового производства продукции всех видов и в конечном итоге - на снижение себестоимости сельскохозяйственного производства.

Как можно оценить вклад в региональный каравай и в целом в АПК малого сектора аграрной экономики?

Владимир Ситников: Доля фермерских хозяйств в производстве сельхозпродукции составляет 14 процентов. За 2012-2021 годы сумма грантовой поддержки малых форм хозяйствования и кооперации составила 3,5 миллиарда рублей. В 2020 году объем финансирования малых форм хозяйствования составил 161,2 миллиона, из которых 6,9 миллиона - это средства краевого бюджета. С 2012 года на один краевой рубль было привлечено 10 рублей федеральных средств.

На Ставрополье в АПК сегодня работают более 1100 предприятий и около шести тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 576 тысяч личных подсобных хозяйств. Площадь земель, находящихся в пользовании К(Ф)Х края, за последние 15 лет возросла почти в два раза, сегодня это более 900 тысяч гектаров. Воспользоваться мерами государственной поддержки - право сельхозтовапроизводителя, независимо от формы собственности и объемов производимой продукции. Все получатели находятся в абсолютно равных условиях, и субсидии им выплачиваются при соблюдении условий их предоставления, независимо от того, крупное это предприятие или небольшое фермерское хозяйство.

Экспортный рубеж

По данным министерства сельского хозяйства края, поставки за рубеж ставропольского зерна занимают более 40 процентов в структуре экспорта всего региона. Затем идут мясная и молочная продукция, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, масложировая продукция.

Несмотря на то, что у края нет выхода к морю и он не граничит ни с одним сопредельным государством, в географическом разрезе регион хорошо диверсифицирован. Ставрополье - участник федерального проекта "Экспорт продукции АПК" и одноименного регионального проекта в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В рамках регионального проекта министерство сельского хозяйства СК взаимодействует с 252 экспортерами.

За 2020 год экспорт продукции составил 405,98 миллиона долларов. Причем в прошлом году значительно расширилась география поставок: если в 2019-м Ставрополье экспортировало товары в 50 стран мира, то в 2020-м список внешнеэкономических партнеров края увеличился до 62 государств. В прошлом году впервые были налажены поставки мяса птицы в Анголу, Конго, Танзанию, на Гаити; зерновых - в Бангладеш, Шри-Ланку, Индонезию; крупы и сахара - в Афганистан. Также увеличилось количество наименований вывозимой продукции. В 2020 году к ним добавились замороженная рыба, фрукты, сыры и творог, яйца, кофе.

Сейчас экспортеры активно ведут работу по контрактации при поступлении нового урожая. Лидерами по импорту ставропольского зерна являются Азербайджан (более трети краевого экспорта), Китай (18 процентов) и Грузия (восемь процентов). Краевыми компаниями уже заключены контракты на поставку в сентябре - октябре в Азербайджан до 200 тысяч тонн зерна. Также ведутся переговоры с такими странами, как Египет, Саудовская Аравия, Иран и Турция.

Элеваторов в достатке

Весь урожай будет храниться на хлебоприемных предприятиях края. В регионе, как заявили в местном минсельхозе, имеются мощности для единовременного хранения зерна и маслосемян до 10 миллионов тонн. Элеваторы способны принять около 2,6 миллиона тонн, сельхозпроизводители - семь миллионов, отгрузочные площадки - 0,4 миллиона тонн. Потребности в строительстве дополнительных элеваторов на территории Ставрополья сегодня нет.