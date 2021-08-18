ВС РФ защитил сотрудника, которого заставили заплатить за кражу на предприятии

Интересное, а главное, полезное толкование норм Трудового кодекса сделал Верховный суд, когда пересмотрел итоги спора гражданина со своим работодателем. Суть спора была самой что ни на есть жизненной - на работе случилась кража товара со склада и за украденное пришлось заплатить сотруднику, который и был заведующим этого склада. Тем более что у работника был подписан договор о материальной ответственности. Но всегда ли в таком случае должен за ущерб платить сотрудник? Верховный суд объяснил - не всегда.

Суть случившегося в следующем - на неком ставропольском предприятии со склада украли товар. По этому факту полиция возбудила уголовное дело. Началось следствие, но собственник пострадавшего предприятия не стал дожидаться его итогов. Он просто распорядился, чтобы весь ущерб от кражи ему возместил завскладом.

Тот поначалу все заплатил, но позже, когда стресс прошел, передумал. И попросил вернуть деньги. С ним хозяин даже разговаривать не стал, и работник пошел в местный суд. Но сходил он туда неудачно. Ставропольские суды ответили человеку, что у него полная материальная ответственность "в случае ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей". Но когда дело дошло до Верховного суда, тот с таким аргументом не согласился и объяснил почему.

А теперь суть дела в деталях. Наш герой работал заведующим складом табачных изделий в крупной местной фирме. Однажды ночью этот склад обворовали. Утром сотрудники посчитали ущерб - вынесено продукции на 2,9 миллиона рублей. Весь процесс кражи попал на камеры видеонаблюдения фирмы.

В тот же день по факту хищения в полиции возбудили уголовное дело. Заведующий складом в объяснительной записке своему руководству, а позже и на допросе в полиции признался, что в тот злополучный день у него были личные проблемы и, уходя домой, он забыл поставить склад на сигнализацию. Сотрудники службы безопасности потребовали от него пройти проверку на полиграфе. Она подтвердила, что заведующий не врет. Полиция также не нашла даже намека на его участие в преступлении. Но честность завсклада не повлияла на дальнейшие события.

Спустя буквально сутки после ЧП сотрудники службы безопасности фирмы заставили заведующего складом погасить ущерб. Они сами отвезли нашего героя в два отделения крупных банков, где человек оформил на себя два потребительских кредита и сдал деньги в кассу предприятия. Как раз на сумму ущерба. Позже наш герой скажет - это было сделано под угрозами сотрудников службы безопасности.

Работник может добровольно возместить ущерб. Но оформление такого соглашения обязательно

Через несколько дней, когда стресс прошел, заведующий складом понял, что погорячился. Или ему кто-то разъяснил, что настоящих воров ищут и, вполне возможно, найдут. Тогда завскладом написал своему начальству заявление, в котором заявил, что выплаченные им деньги превышают его средний заработок, и попросил кредиты вернуть. Ему на эту просьбу даже не ответили.

И гражданин отправился в суд с иском, в котором была просьба вернуть деньги, так как они для фирмы - "неосновательное обогащение". Слушалось дело в Октябрьском районном суде Ставрополя. Он в иске гражданину отказал. Ставропольский краевой суд с решением районного согласился. Оба местных суда сослались на должностную инструкцию, которая устанавливает материальную ответственность заведующего складом "за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей". По этой инструкции, завскладом несет дисциплинарную и полную индивидуальную материальную ответственность, если из-за его действий или бездействия организация понесла имущественный ущерб.

Еще один штрих - ставропольские суды не подтвердили, что работодатель принуждал сотрудника выплатить деньги.

Заведующий складом дошел до Верховного суда РФ. Тот спор изучил и напомнил коллегам - если виновный в причинении ущерба работник возмещает вред добровольно, сторонам трудового договора надо заключить соглашение, в котором следует указать размер ущерба и сроки его возмещения. В нашем случае такого соглашения в деле нет.

Еще Верховный суд подчеркнул - "обязательства из неосновательного обогащения возникают, если имущество было приобретено или сбережено на счет другого лица и не основано ни на законе, ни на сделке". Ставропольские суды этого не учли, поэтому отказали в возврате денег.

Еще важный момент, на который указал суд. Трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом. А по трудовому законодательству работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. Но оформление такого соглашения при добровольном возмещении материального ущерба обязательно. В нашем случае добровольность - под сомнением, как и признание вины.

Вот с такими выводами Верховный суд отменил вынесенные решения и отправил дело на новое рассмотрение в районный суд.