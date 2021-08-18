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18.08.2021 17:48
Рубрика: Общество

Города и поселки Арктики разделили на восемь категорий

Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Арктика - это не только льды и белые медведи, но и города и поселки. Ученые изучили более 230 арктических населенных пунктов, в которых проживают свыше 500 человек, и разделили их на восемь категорий.

Они отличаются по расположению, доступности, инфраструктуре и другим критериям. Арктическими столицами названы Архангельск, Мурманск и Норильск. К субцентрам с вузами и учреждениями культуры отнесли, к примеру, Апатиты, Северодвинск и Воркуту. Периферию ученые разделили на привилегированную и "обделенную". У первой есть социокультурные объекты, а у второй их нет, и риски деградации для нее очень высоки. Еще две категории представляют поселки-изоляты - привязанные к месторождениям полезных ископаемых или автономные.

Фото: предоставлено начальником экспедиции
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По словам замдиректора Института региональных исследований Надежды Замятиной, основная идея исследования показать, что даже небольшие арктические города и поселки важны, поскольку они зачастую безальтернативно оказывают различные услуги для окружающей территории. И их надо сохранять: "В них вложены усилия, накоплен потенциал, там живут люди, приспособленные к сложным условиям Севера. Этот человеческий капитал нельзя потерять, поскольку восполнить его будет очень сложно".

На вопрос корреспондента "РГ", не лучше ли перейти на вахтовый метод освоения Арктики, Надежда Замятина заметила, что, если экономический смысл города будет заключаться лишь в обслуживании месторождения с 20-30-летним сроком эксплуатации, строить его нецелесообразно. Здесь хорошо работает и вахтовый метод.

- Во всем мире арктические города - это многофункциональные университетские центры, не связанные с добычей ресурсов. Появление таких центров в российской Арктике было бы логичным, - считает она.

Города в Арктике нужны не только для обслуживания месторождений и заводов

На ее взгляд, часто появляемые в интернете рассказы об упадке Воркуты относятся не к самому городу, а к поселкам, построенным у каждой шахты.

- Да, ее население сократилось,- говорит она. - Но оно уменьшается и в арктических столицах. Во всем мире обычное население северного города - 20-30 тысяч человек, а в Воркуте сейчас насчитывается 50 тысяч. Поэтому я бы сказала, что Воркута не умирает, а сжимается. Это важный локальный центр цивилизации, где оказывают социальные и другие услуги. Здесь находится логистическая и транспортная база соседнего НАО. Но этот аспект у нас не учитывается.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь СЗФО Архангельская область Архангельск СЗФО Мурманская область Мурманск СЗФО Республика Коми СЗФО Ненецкий АО СФО Красноярский край Арктика: битва за ресурсы

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