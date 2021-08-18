Из Архангельска в Арктику отправилась климатическая экспедиция

Из Архангельска с набережной имени Седова в Соломбале отправилась климатическая экспедиция Российского экологического общества. Задача исследователей - изучить, какое влияние климатические изменения оказывают на экологию северных регионов, и что необходимо, чтобы к ним адаптироваться.

На экспедиционном катере Северного управления гидрометслужбы "Айсберг-2" экологи пройдут по северной части Архангельской области: они будут работать в устьях рек Северная Двина и Онега, а также в акватории Двинского залива Белого моря. Протяженность маршрута - более 400 километров по воде и более 3500 километров по суше.

Поморье для проекта выбрали именно потому, что глобальное потепление в первую очередь затронет арктические территории. По словам руководителя Северной гидрометслужбы Романа Ершова, это связано с интенсивным таянием вечной мерзлоты и эрозией береговой линии.

Участники экспедиции оценят многолетние колебания температуры и осадков в Архангельской области, выявят динамику развития берегов Белого моря, оценят уровень загрязнения водных ресурсов микропластиком, проведут анализ изменений ширины годичных колец деревьев в старовозрастных хвойных лесах. Полученные данные планируется использовать для составления прогноза изменения климата в Архангельской области и на Севере России.

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Кирилл Шаповалов, результаты исследований ученых помогут понять, как минимизировать последствия изменений климата для региона.