В Петербурге разработали домашний комплекс реабилитации от COVID-19

Многие переболевшие коронавирусом еще долгое время жалуются на здоровье и упадок сил. В Мариинской больнице, которая практически на протяжении всей пандемии принимает пациентов с COVID-19, разработали простой реабилитационный комплекс, который можно выполнять в домашних условиях. Конечно, для тех, кто переболел тяжело, существуют дополнительные рекомендации, но в целом комплекс подходит практически всем.

- Недавно ВОЗ внесла "постковидные состояния" в международную классификацию болезней, так как они возникают у каждого второго пациента после 50 лет и у каждого пятого в более молодом возрасте. Обострение любых постковидных симптомов может происходить даже спустя месяцы после болезни, - подчеркнула Ольга Рублева, заведующая неврологическим отделением больницы.

Насчитывается более 50 различных осложнений, главные из которых повышенная утомляемость (на нее жалуются 80 процентов пациентов), респираторные симптомы (одышка, кашель), неврологические жалобы (стойкие головные боли, боли в спине, снижение памяти и концентрации внимания, сложности в выполнении привычных повседневных дел), психические расстройства (тревожность, депрессия, бессонница). Научные исследования доказали, что большинство жалоб связано с поражением нервной системы.

- Реабилитация необходима каждому переболевшему. Те же, кто перенес среднетяжелую и тяжелую форму пневмонии, нуждаются в комплексной реабилитации уже в медицинских учреждениях - как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, - говорит Ольга Рублева. - Но даже если болезнь протекала легко, сохраняется риск развития осложнений. Как же можно помочь самому себе в домашних условиях?

По мнению врачей, даже если болезнь протекала легко, сохраняется риск развития осложнений

Врачи рекомендуют отказаться от курения (в том числе кальяна), поскольку эта вредная привычка резко усиливает риск тромбообразования. Важен режим дня: сон должен быть не менее 9-10 часов в первый месяц после болезни и в дальнейшем - не менее 8 часов.

Необходимо полноценное дробное питание, с увеличением количества белка и заменой сладкого на клетчатку (овощи, зелень). Рекомендуется прием мультивитаминов с микроэлементами.

- Из микроэлементов особенно важен цинк. В первый месяц после болезни его необходимо принимать 80-120 миллиграммов в сутки. Крайне важен витамин D - либо в продуктах, либо в аптечных витаминах, биодобавках, - уточнила врач.

Для повышения иммунитета рекомендуют натуральные средства. Например, измельченный имбирь с лимоном и медом (в равных долях) - трижды в день по столовой ложке, запивая теплой водой.

Обязательны ежедневные прогулки (легкие насыщаются кислородом, повышается сатурация). Дыхательная гимнастика полезна даже при легких формах заболевания. Традиционное надувание воздушных шариков не подходит! Полезен будет элементарный комплекс.

1. Лежа на спине. Вдох медленно через нос, на счет "один-два-три". Задерживаем дыхание на счет "три". Долгий выдох через рот на счет до пяти.

2. Сидим на стуле, спина прямая, руки опущены вдоль тела. На вдохе поднимаем руки ладонями вверх, задерживаем дыхание на счет "три". Плавно опускаем руки ладонями вниз на выдохе.

3. Стоя, руки согнуты, локти в стороны, кисти касаются плеч. При вдохе через нос на счет "три" медленно разгибаем руки в стороны. Выдыхаем плавно ртом, губы "трубочкой", кисти рук снова касаются плеч. Каждое упражнение повторяем до 10 раз.

Медики советуют делать лечебные ванны (с лекарственными травами, морской солью). Такие ванны имеют сильный оздоравливающий эффект. Но делать или нет ванны конкретному пациенту - нужно посоветоваться с лечащим врачом.

Достаточно часто переболевшие коронавирусом жалуются, что не восстановилось обоняние. Справиться с проблемой помогут простые процедуры.

Во-первых, ингаляции с минеральной водой (сульфатно-магниевой). Бутылку открыть, выпустить газ. Затем подогреть воду до 36-37 градусов и налить в ингалятор. Орошение полости носа водяными парами стимулирует регенерацию слизистой и помогает вернуть обоняние.

Второе: нужно кончиками указательных пальцев растирать основание крыльев носа по часовой стрелке одну-две минуты. Такое легкое воздействие на определенные точки также способствует восстановлению обоняния.

В-третьих, пробовать ароматерапию (масла пихты, ели, кедра, если на них нет аллергии).

Что касается физических нагрузок, то нужно начинать с малого - ходьбы, увеличивая нагрузку.

Кстати

А пока в Санкт-Петербурге началась углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом. Диспанзеризация будет назначена не ранее 60 дней после выздоровления. На проведение диспансеризации горожан приглашает сама медицинская организация (совместно с Территориальным фондом ОМС заранее составляются списки). Выделено несколько категорий переболевших, в зависимости от наличия хронических заболеваний.