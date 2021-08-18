Под Псковом нашли останки бойца из Вологодской области

Под Псковом поисковики нашли останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. По медальону, который был при нем, установили имя - Афанасий Демидов. Оказалось, что он родом из деревни Мошницкое Кадуйского района Вологодской области.

По словам главы администрации Кадуйского района Светланы Грачевой, Афанасий Федорович, 1905 года рождения, был председателем колхоза. На фронт ушел сразу, оставив дома пятерых детей и беременную жену.

С 1942 года и по сегодняшний день он числился пропавшим без вести.

Теперь же стало известно, что бывший председатель колхоза из деревни Мошницкое погиб в июле 1941 года в северной части деревни Лудони Псковской области.

Спустя 80 лет у большого рода Демидовых появилась возможность поклониться своему герою и поблагодарить за вклад в Победу.