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18.08.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"

Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Пес по кличке Волк-Меркурий, который служит в кинологическом подразделении полиции Петербурга, получил престижную премию за спасение девочки от преступника. Награждение проходило в итальянском городе Сан-Рокко-ди-Камольи, где 60 лет назад родилась премия для четвероногих помощников человека. Инспектор-кинолог Мария Копцева и ее напарник - большая немецкая овчарка - участвовали в церемонии по видеосвязи. Волк-Меркурий стал первым российским псом, получившим эту награду. Итальянцы выбрали его по публикациям СМИ.
Инспектор-кинолог Мария Копцева и ее отважный напарник. Фото: Предоставлено ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Инспектор-кинолог Мария Копцева и ее отважный напарник. Фото: Предоставлено ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Инспектор-кинолог Мария Копцева и ее отважный напарник. Фото: Предоставлено ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Все началось с того, что в сентябре 2020 года в городе Ломоносове пропала 15-летняя школьница. "Мама девочки сообщила, что та отправилась из дома к ней на работу, но не пришла, - рассказывает Мария Копцева. - Мы сразу выехали на место и начали работать. По геолокации определили территорию, где в последний раз был включен телефон школьницы. Я дала Волку наволочку с подушки, сохранившую запах пропавшей. Собака уверенно пошла к парадной заброшенного дома. Там мы нашли девочку и удерживавшего ее преступника".

На счету Волка-Меркурия, который служит закону уже девять лет, есть и другие задержанные злоумышленники.

Справка "РГ"

Премия "Собачья верность" появилась в 1962 году благодаря псу по кличке Пуччи, обитавшему в Сан-Рокко-ди-Камольи в середине прошлого века. Целых десять лет он преданно провожал всех местных малышей до школы и обратно.

Пес помог вытолкать машину из воды

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