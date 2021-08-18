Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"

Пес по кличке Волк-Меркурий, который служит в кинологическом подразделении полиции Петербурга, получил престижную премию за спасение девочки от преступника. Награждение проходило в итальянском городе Сан-Рокко-ди-Камольи, где 60 лет назад родилась премия для четвероногих помощников человека. Инспектор-кинолог Мария Копцева и ее напарник - большая немецкая овчарка - участвовали в церемонии по видеосвязи. Волк-Меркурий стал первым российским псом, получившим эту награду. Итальянцы выбрали его по публикациям СМИ.

Все началось с того, что в сентябре 2020 года в городе Ломоносове пропала 15-летняя школьница. "Мама девочки сообщила, что та отправилась из дома к ней на работу, но не пришла, - рассказывает Мария Копцева. - Мы сразу выехали на место и начали работать. По геолокации определили территорию, где в последний раз был включен телефон школьницы. Я дала Волку наволочку с подушки, сохранившую запах пропавшей. Собака уверенно пошла к парадной заброшенного дома. Там мы нашли девочку и удерживавшего ее преступника".

На счету Волка-Меркурия, который служит закону уже девять лет, есть и другие задержанные злоумышленники.

Справка "РГ"

Премия "Собачья верность" появилась в 1962 году благодаря псу по кличке Пуччи, обитавшему в Сан-Рокко-ди-Камольи в середине прошлого века. Целых десять лет он преданно провожал всех местных малышей до школы и обратно.