Театр имени Андрея Миронова представил премьеру спектакля "Дама-привидение"

Петербургский Театр имени Андрея Миронова представил яркую премьеру - спектакль Вадима Милкова-Товстоногова "Дама-привидение". Пьеса испанского драматурга Педро Кальдерона, написанная в 1629 году, - о любви, рыцарской чести и бесстрашии. Головоломный сюжет, где главные герои теряют надежду на счастливый финал, но, как всегда, вмешивается его величество случай, чтобы соединить сердца двух влюбленных. Действие происходит в Мадриде. Анхела, молодая вдова, живет под строгим присмотром братьев, но рвется на волю. В доме неожиданно поселяется холостой дворянин Дон Мануэль...

Комедия с увлекательной интригой, где есть и путаница с письмами, и потайные ходы и скрытые двери, и свидания, которые устраивают господам смекалистые слуги, и дуэли.

В роли дамы-невидимки актриса Елена Калинина. "Было интересно отправиться в это путешествие - игровой театр, маски, гротеск, буффонада, - уверяет актриса. - Это пластический спектакль, здесь говорящие тела, жесты, веера, как взмах крыла, издающие щелк. Яркие костюмы, яркий реквизит. И в то же время ничего лишнего, как в хорошей живописи".