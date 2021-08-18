В Архангельске обновляют улицу-музей под открытым небом

В этом году проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске исполняется сто лет. Сегодня это единственная пешеходная улица-музей, на которой можно увидеть почти все примеры истинно архангельской городской архитектуры. Только здесь, к примеру, встретишь дом с северными резными наличниками, горделиво обращенный на проспект вполне европейским эркером с башенкой, и где-нибудь рядом - особняк с навесными фронтонами и круглыми окошками в швейцарском стиле, очень популярном в начале ХХ века.

Дмитрий Морев (справа): Некоторые работы на Чумбаровке выполняются впервые. Более того, мы впервые ремонтируем всю улицу. Фото: Павел Кононов

На ремонт "архитектурного заповедника" под открытым небом группа компаний "Титан" выделила более 50 миллионов рублей. Впервые проспект реконструируется целиком - от улицы Карла Либкнехта до улицы Иоанна Кронштадтского.

- Улица имеет огромное значение для жителей и гостей города - у нее большой туристский потенциал. Да, раньше ее уже ремонтировали. Но в последнее время здесь не везде работала дренажная и ливневая канализация, местами была "вздыблена" брусчатка, а строительство, которое велось на Чумбаровке в последние годы, вызвало появление сколов на плитах, - рассказал "РГ" глава Архангельска Дмитрий Морев. - Администрация города получала достаточно много обращений от горожан с просьбой привести улицу к единому стилю - многие дома здесь не красились тридцать и более лет, на многих краска сошла вообще.

Обновление фасадов улицы уже началось: в этом году, по информации администрации города, здесь покрасят первые 15 домов, отремонтируют заборы (цвета выбирались "исторические").

- Это лучше, чем обшивать старые дома сайдингом, как это сделано в Архангельске с домом, где жила Ксения Гемп. А цвета, кстати, необязательно должны быть аутентичны началу ХХ века, лишь бы не были "кричащими", суперсовременными. Очень хочется увидеть новый облик Чумбаровки! - сказала в интервью "РГ" доцент кафедры отечественной истории САФУ Ольга Чуракова.

Для того чтобы проверить, как идет процесс восстановления, глава города прошел по заповедной улице вместе с представителями подрядной организации. Присоединилась и "Российская газета".

- К детской площадке нужно сделать дополнительные спуски для колясок, - обратился Дмитрий Морев к руководству компании.

Оборудование на площадке будет заменено на новое, а полюбившуюся ребятне детскую "плотницкую мастерскую" планируют реконструировать. Всю территорию обещают поднять на бетонное основание, чтобы ее не подтапливало во время дождей, и сделать новое покрытие из резиновой крошки.

Журналисты "РГ" убедились в том, что строители уже покрасили первые дома и приступили к укладке плитки. Представитель подрядчика Денис Червонный сообщил нам также, что на некоторых участках Чумбаровки брусчатку заменят полностью, а где-то выровняют и восстановят. Будет проведена и регулировка высотного положения колодцев инженерных коммуникаций (сегодня они "выпирают" над тротуарами, словно пеньки), плюс к этому колодцы закроют декоративными элементами. Улица должна стать и более зеленой: на Чумбаровке планируют посадить более 600 кустарников. "А те, что уже посажены, сохранят", - заверил "РГ" Денис Червонный. По его словам, появятся здесь новые скамейки и урны, а у центрального универмага установят современную сцену с подсветкой.

- Некоторые работы на Чумбаровке выполняются впервые. Более того, мы впервые ремонтируем всю улицу (раньше работы проводились на отдельных участках). Радует, что в рамках трехстороннего соглашения вместе с правительством области и группой компаний "Титан" у нас это получается, - сказал глава Архангельска Дмитрий Морев.

Поставить оценку проекту обновления любимой городской улицы жители Архангельска и гости города смогут в ноябре: к этому времени реконструкцию планируется завершить.

Кстати

Город примет литературный музей

На проспекте Чумбарова-Лучинского находится и литературный музей Архангельска:

- Я начал создавать музей по крупицам с 1987 года. Сейчас он насчитывает порядка 100 тысяч экспонатов: письма и рукописи писателей и поэтов Русского Севера, семейный архив прямых потомков Пушкина, - говорит Борис Егоров, директор музея.

Совместно с семьей он принял решение передать музей городу и обратился к главе Архангельска с просьбой сохранить дело всей его жизни. Дмитрий Морев поблагодарил Бориса Михайловича за уникальную музейную коллекцию и поддержал эту идею.

- Принято решение включить Литературный музей в состав Централизованной библиотечной системы Архангельска в качестве филиала. Одновременно мы готовы продолжать сотрудничество с Борисом Егоровым, развивать музей, - сообщил заместитель главы - руководитель аппарата Денис Лапин.

Архангельский литературный музей планируется обновить, в течение года его смогут посетить 10 000 архангелогородцев и гостей города, будет активнее использоваться и литературный сквер, обустроенный напротив.