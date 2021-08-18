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18.08.2021 10:45
Рубрика: Происшествия

На трассе в Карелии семья с двумя детьми погибла в ДТП

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: ОПС по Кемскому району Фото: ОПС по Кемскому району
Фото: ОПС по Кемскому району

В Карелии на федеральной трассе "Кола" погибла семья с двумя детьми из Мурманской области. ЧП произошло ночью на 917-м километре дороги.

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Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, в 23:14 на трассе "Кола" водитель иномарки при совершении обгона, не убедившись в его безопасности, лоб в лоб столкнулся с грузовиком, который ехал во встречном направлении. За рулем был 42-летний водитель из Тверской области.

В аварии погибла семья из Мурманской области - 39-летний водитель и двое детей: 17-летний подросток и пятилетняя девочка. Госпитализирована также пассажирка грузовика.

На ликвидацию последствий аварии выезжали спасатели Кемского района.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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