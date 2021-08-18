В Коми нашли живой 79-летнюю женщину, которая провела в лесу шесть суток

В Республике Коми удалось найти 79-летнюю Лидию Григорьевну Сидорову, которая ушла в лес за ягодами и заблудилась. Она провела там шесть суток, и все это время ее искали спасатели и волонтеры.

12 августа Лидия Григорьевна взяла ведро и корзинку и отправилась за ягодами в лес возле поселка Визиндор. Домой она не вернулась. Сразу же забили тревогу, начали ее искать.

Добровольцы отряда "ЛизаАлерт", спасатели, родные, соседи и просто неравнодушные люди обследовали десятки километров лесных дорог. Обошли и просеки, и вырубки, и канавы. Квадрокоптер сканировал болота. Женщину не обнаружили.

И вот сегодня появилась информация, что Лидию Сидорову случайно заметил охотник с собакой из поселка Визиндор. Об этом сообщили в группе поискового отряда в соцсети. Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал и был рядом: "Спустя шесть суток бабушка нашлась, а это очередное доказательство того, что надо верить в чудо".

Как удалось узнать корреспонденту "РГ", Лидия Григорьевна в удовлетворительном состоянии. Ее осмотрели медики и оказали помощь.