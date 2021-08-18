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18.08.2021 14:17
Рубрика: Власть

В Мурманской области учредили награду поисковикам

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 187(8538)
Мурманская область до сих пор не имела никаких наград для участников поисковых отрядов, хотя именно Заполярье стало одним из первых регионов, где был всерьез поднят вопрос о поисках незахороненных погибших бойцов Великой Отечественной войны. Сейчас этот досадный пробел устранен. Губернатор Андрей Чибис утвердил положение об особом региональном нагрудном знаке "За заслуги в поисковом движении".

- Мы очень благодарны жителям Заполярья, которые вносят личный вклад в сохранение ее истории, - подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Фото: "Российская газета"
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Те северяне, которые будут удостоены новой региональной награды, получат разовое денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Ежегодно знаком "За заслуги в поисковом движении" могут быть награждены не более пяти человек.

Напомним, за прошедшие 60 лет на Кольском полуострове поисковиками было найдено и захоронено более 22 тысяч останков пехотинцев и моряков. Установлено более 15 тысяч имен.

Помимо награды для поисковиков, учрежден региональный нагрудный знак "За заслуги в добровольческой деятельности". Им будут награждать волонтеров, которые внесли большой личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого движения. Они также получат по 5 тысяч рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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