В Мурманской области учредили награду поисковикам

Мурманская область до сих пор не имела никаких наград для участников поисковых отрядов, хотя именно Заполярье стало одним из первых регионов, где был всерьез поднят вопрос о поисках незахороненных погибших бойцов Великой Отечественной войны. Сейчас этот досадный пробел устранен. Губернатор Андрей Чибис утвердил положение об особом региональном нагрудном знаке "За заслуги в поисковом движении".

- Мы очень благодарны жителям Заполярья, которые вносят личный вклад в сохранение ее истории, - подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Те северяне, которые будут удостоены новой региональной награды, получат разовое денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Ежегодно знаком "За заслуги в поисковом движении" могут быть награждены не более пяти человек.

Напомним, за прошедшие 60 лет на Кольском полуострове поисковиками было найдено и захоронено более 22 тысяч останков пехотинцев и моряков. Установлено более 15 тысяч имен.

Помимо награды для поисковиков, учрежден региональный нагрудный знак "За заслуги в добровольческой деятельности". Им будут награждать волонтеров, которые внесли большой личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого движения. Они также получат по 5 тысяч рублей.