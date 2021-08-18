В Петербурге мужчина получил ранение в ночной стрельбе

В Петербурге в ночь на 18 августа 24-летний мужчина получил огнестрельное ранение в результате стрельбы.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщение о выстрелах у дома на Сенной площади поступило в полицию около 01:30. По данным правоохранителей, между пострадавшим, который находился в состоянии опьянения, и 26-летним мужчиной произошел конфликт. В результате последний выстрелил в оппонента.

Полицейские задержали предполагаемого стрелявшего. На месте происшествия они обнаружили пистолет, четыре патрона и гильзу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.