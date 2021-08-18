В Петербурге начали вакцинировать от COVID-19 трудовых мигрантов

В Петербурге трудятся около 300 тысяч рабочих из-за рубежа. Пандемия с ее закрытыми границами сократила их число, но оно все равно остается внушительным. Прививка для иностранцев, как и для граждан РФ, - дело добровольное.
Сбор заявок на вакцинацию иностранных работников продолжается до 30 сентября. Агентство медицинского туризма совместно с комитетом по здравоохранению Петербурга и городским центром медицинской профилактики прикрепляют заявителей к пунктам вакцинации и согласуют ее график. Затем о дате и месте прививки сообщают работодателям, а те доводят информацию до сотрудников. Этот же механизм работает и для учебных заведений с зарубежными студентами.
Власти города сообщили, что ресурсы позволяют до конца 2021 года привить от коронавируса всех желающих мигрантов. Они также могут сделать это не через работодателя, а самостоятельно и за свой счет, обратившись в пункты вакцинации.
Справка "РГ"
Для вакцинации иностранных сотрудников работодателям Петербурга надо заполнить на сайте medtourism.agency специальную форму заявки. Все вопросы можно задать по круглосуточным телефонам контактного центра: 8 (812) 324-03-03, 8 (800) 222-88-12.