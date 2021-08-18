В Петербурге начали вакцинировать от COVID-19 трудовых мигрантов. Прививочная кампания ведется за счет работодателей. Более тысячи компаний города подали заявки на вакцинацию свыше 60 тысяч иностранных работников. Специально для них уже приготовлено более 41 тысячи доз вакцины "Спутник лайт", а всего в город должны поставить 200 тысяч.

В Петербурге трудятся около 300 тысяч рабочих из-за рубежа. Пандемия с ее закрытыми границами сократила их число, но оно все равно остается внушительным. Прививка для иностранцев, как и для граждан РФ, - дело добровольное.

Сбор заявок на вакцинацию иностранных работников продолжается до 30 сентября. Агентство медицинского туризма совместно с комитетом по здравоохранению Петербурга и городским центром медицинской профилактики прикрепляют заявителей к пунктам вакцинации и согласуют ее график. Затем о дате и месте прививки сообщают работодателям, а те доводят информацию до сотрудников. Этот же механизм работает и для учебных заведений с зарубежными студентами.

Власти города сообщили, что ресурсы позволяют до конца 2021 года привить от коронавируса всех желающих мигрантов. Они также могут сделать это не через работодателя, а самостоятельно и за свой счет, обратившись в пункты вакцинации.

Справка "РГ"

Для вакцинации иностранных сотрудников работодателям Петербурга надо заполнить на сайте medtourism.agency специальную форму заявки. Все вопросы можно задать по круглосуточным телефонам контактного центра: 8 (812) 324-03-03, 8 (800) 222-88-12.