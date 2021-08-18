В Петербурге вдова подводника решила доказать право мужа на награду

В августе 1968 года на атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения "К-140" у Северодвинска произошел выброс радиации. На борту субмарины в тот день находился и 23-летний Виктор Патрушев, которого незадолго до этого назначили на подлодку командиром боевой части. Вдова Виктора Патрушева Лилия Владимировна говорит: именно это ЧП впоследствии стало причиной его смерти. Сейчас женщина пытается добиться одного - чтобы ее мужа наградили.

Лилия Патрушева: Документы, которые могли бы подтвердить право моего мужа на награду, до сих пор имеют статус "секретно". Фото: Вера Черенева/РГ

Небо. Самолет. Тайна

...Они познакомились в самолете. Она - стюардесса, он - курсант Высшего Военно-морского училища радиоэлектроники имени Попова. Он учился в Петергофе, она жила в Самаре. Но расстояния казались тогда несущественными: у Лилии часто бывали рейсы в Ленинград, Виктор всегда встречал в аэропорту. К любимой он, правда, мог приезжать только в отпуск.

В августе 1968 года Виктор отправился в свою первую командировку в Северодвинск.

- Он не сказал, зачем туда едет. Просто командировка. Все, что я знала, - мой муж военный, он служит на подводной лодке, - говорит Лилия Владимировна.

Со временем супруги переехали в закрытый поселок Гаджиево в Мурманской области. Там расположена военно-морская база Северного флота. Сейчас это современный город, жизнь в котором практически не отличается от жизни в других населенных пунктах Заполярья. Тогда, в конце семидесятых, все было иначе.

- Это был поселок. Маленький, всего на одну улицу, - вспоминает Лилия Патрушева.

С полетами ей тогда пришлось расстаться. Самолеты в Гаджиево не летали, стюардессы не требовались.

Тяжело ли ей было без неба? Лилия Владимировна признается: да, тяжело. Жалеет ли она о том, что бросила яркую жизнь стюардессы? Нет, не жалеет.

- У нас в Гаджиево много было таких женщин. Найти работу было невозможно. Кому повезло, устраивались нянечками в детский сад, в школу или госпиталь. Но, знаете, никто не возмущался. Мы все любили своих мужей, понимали, на что шли, - говорит вдова.

В заключении сказано: причина смерти связана с воздействием радиационных факторов

Тем более что вопрос о деньгах в семьях не стоял. Зарплаты военнослужащим платили хорошие, в магазинах поселка то и дело появлялись дефицитные товары, каких днем с огнем не сыщешь в Ленинграде.

В семье Патрушевых родились дети, и Лилия смирилась с судьбой домохозяйки. В 1980 году мужа повысили, перевели в Ленинград. В 1990-м Виктор Патрушев уволился в запас, и только в 1994-м, когда он получил удостоверение ветерана подразделения особого риска, Лилия Владимировна узнала, где служил ее супруг и что случилось в августе 1968 года.

Фактор радиации

- Когда он мне все рассказал, я была в ужасе. С одной стороны, я понимаю, почему он сразу не сказал, все было засекречено, он давал подписку о неразглашении. Да и вообще говорить тогда было не принято, даже самым близким. Ну я и не спрашивала, - вспоминает Лилия Владимировна.

К этому моменту она уже и думать забыла про ту первую командировку и даже не подозревала, что в конце августа 1968 года ее родной Витя чуть не погиб. Он прибыл в Северодвинск, на подлодку, где ему предстояло служить. Тогда атомный ракетный крейсер "К-140" только отремонтировали. Экипаж заступил на дежурство продолжительностью в несколько дней, ничто не предвещало беды. Но произошла авария.

"Во время проворачивания оружия и технических средств реактор левого борта бесконтрольно вышел на мощность: в ходе монтажа сети резервного питания компенсирующих органов реактора перепутали фазы. И при подаче питания высвободилось до 12 процентов реактивности... Поскольку все приборы на пульте управления реакторами были отключены, дежурная служба не могла обнаружить никаких внешних признаков аварии. Хотя расчеты потом показали, что мощность в 20 раз превышала номинальную", - писал в книге "Катастрофы под водой" контр-адмирал Николай Мормуль. Он служил на этой лодке, а в момент катастрофы ему повезло оказаться в отпуске.

Экипаж оставался на подлодке в течение еще нескольких дней, проводил мероприятия по дезактивации. До возвращения на базу Виктор Патрушев был в зараженных радиацией помещениях.

В 2005 году Виктор Дмитриевич скончался в возрасте 60 лет. Обстоятельства его ухода из жизни выяснял Межведомственный экспертный совет по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины. В заключении сказано: причина смерти связана с воздействием радиационных факторов при непосредственном участии в действиях подразделений особого риска.

Не дали ордена

Лилия Владимировна тяжело переживала смерть мужа. Когда немного пришла в себя, вспомнила, что еще в 1998 году ее Виктор собирал документы на награждение орденом Мужества. Но так его и не получил.

Вдова стала разбираться в обстоятельствах, обратилась в Комитет ветеранов подразделений особого риска. Там женщине сообщили, что в 1998-м Комитет инициировал награждение Виктора Патрушева орденом Мужества. Но оформленные документы не были направлены в Министерство обороны и далее по инстанциям. Почему? Прежний председатель комитета скончался, все сотрудники, которые там на тот момент работали, уволились - в общем, не у кого спросить.

Вдова уверена: причиной, по которой ее муж не получил награду, стали бюрократическая волокита и халатность. Она попыталась инициировать процесс награждения снова, но получила отказ. Выяснилось, что правила изменились и теперь нужно самим собирать документы, в том числе и подтверждающие основание для награждения. А с этим сложно - на руках у Лилии Владимировны лишь анкета от 1998 года, которую в свое время заполнял ее муж. Там он указал, что во время аварии занимался борьбой за живучесть лодки, то есть участвовал в ликвидации ЧП. Больше информации у Патрушевой нет.

- Официальные документы до сих пор имеют статус "секретно" или "совершенно секретно", общественные организации, в том числе Комитет ветеранов подразделений особого риска, доступа к ним не имеют, - говорит Лилия Патрушева.

Женщина не представляет, где искать подробности о службе мужа. Да и есть ли они вообще?

Проблему признают в Комитете ветеранов подразделений особого риска. У этой структуры нет полномочий по оказанию помощи людям в сборе архивных материалов.

Кстати

Проблема награждения ветеранов подразделений особого риска на самом деле стоит остро. Так, в Комитете ветеранов подразделений особого риска с момента основания до 2001 года подготовили 5167 комплектов документов для награждения, однако государственные награды получили 3457 человек. А потом изменился порядок.

В частности, комитету рекомендовали принимать только те материалы, где конкретные заслуги граждан подтверждаются архивными документами. С 2014 года по этому алгоритму удалось наградить 574 ветеранов.

P. S.

Помочь Лилии Патрушевой узнать правду взялся уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. Он обратился от своего имени в Центральный архив Минобороны, где содержатся документы об аварии на крейсере "К-140". Все они имеют закрытый статус. Из официального ответа следует, что сведений о непосредственном участии в ликвидации аварии Виктора Патрушева не имеется.

Сложность еще в том, что неизвестно, насколько подробно описана авария в закрытых документах. Из официального ответа, полученного омбудсменом, следует, что в Центральном архиве Минобороны содержится вахтенный журнал, где описан сам факт аварии и ход ее ликвидации. Но не указано, есть ли информация про вклад конкретных членов экипажа. Открытые источники по аварии тоже есть. Контр-адмирал Николай Мормуль в своей книге про облучение экипажа ничего не писал, более того, по его данным, разрушения первого контура не произошло, реактор не был разгерметизирован. Тем не менее у Лилии Патрушевой на руках есть заключение экспертизы о том, что ее муж скончался вследствие радиационного фактора.

"Российская газета" рассказала непростую историю Лилии Патрушевой Общероссийскому народному фронту. Сейчас в организации изучают документы нашей героини. Как говорит руководитель регионального отделения ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь, ей попытаются помочь собрать документы или хотя бы пролить свет на историю службы супруга.

- Проблема не только в моем муже. Таких, как я, много, - говорит Лилия Патрушева. - Сейчас общество стало более открытым, и когда даже на секретных объектах происходят ЧП, то людей награждают сразу, иногда об этом даже пишут в СМИ. Но в период, когда такой открытости еще не было, а закрытые спецподразделения уже существовали, после ликвидации ЧП людей не награждали. И огромное количество людей ценой своей жизни и здоровья совершили подвиги, но об этом зачастую не знают даже их близкие.