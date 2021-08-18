В Петербурге завели уголовное дело после обрушения дачи-памятника

Петербургский следком расследует уголовное дело по факту частичного разрушения "Дачи Кривдиной" в Сестрорецке - памятника федерального значения. Как полагает следствие, башня и верхняя часть столетнего деревянного дома обрушились из-за нарушения требований по сохранению объектов культурного наследия. Ветхий памятник использовался как жилой дом, у которого был владелец - частная компания. Жильцы и представители собственника годами выясняли отношения, пока дача разрушалась. Печальный итог показал будущее многих деревянных памятников, которые также не могут дождаться реставрации.

Как следует из материалов Сестрорецкого районного суда, в 2014 году эта организация-собственник и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга заключили охранное обязательство. Уже тогда состояние несущих конструкций дома было неудовлетворительным. КГИОП подготовил задание на работы по сохранению памятника, но владелец ничего не сделал.

Через год ведомство заключило с ним соглашение о поэтапном спасении дачи: консервация, обследование, разработка документации, ремонт и реставрация. Но собственник провел только обмеры здания с обследованием на грибок, и то после вмешательства прокуратуры.

В итоге прокурор Курортного района обратился в Сестрорецкий суд, который еще в феврале 2018 года обязал владельца "Дачи Кривдиной" в течение 20 месяцев отреставрировать памятник. Ответчик не отказывался от своих обязательств, но ссылался на трудности, связанные с проживанием в доме одной семьи. Однако суд счел эти жалобы несостоятельными.

К моменту обрушения здания вышли уже все сроки исполнения судебного решения. Как сообщили в КГИОП, длительное бездействие собственника может привести к уничтожению памятника. Комитет обратился в правоохранительные органы, а также сам возбудил дело об административном правонарушении, за которое владельца дома могут оштрафовать на 20 миллионов рублей.

Ранее ему уже выписали штрафов и неустоек на 900 тысяч рублей. А по уголовному делу за обрушение памятника грозит крупный штраф, обязательные или принудительные работы, а также до двух лет лишения свободы.

Словом, нерадивый хозяин может понести серьезное наказание. Но возродится ли "Дача Кривдиной" - большой вопрос.

Как отмечают специалисты, восстановление деревянного дома, за которым не ухаживали много лет, - сложное и дорогостоящее дело. Оно может быть просто не под силу маленькой фирме с двумя сотрудниками и уставным капиталом 10 тысяч рублей. Даже для относительно крепкой старинной "деревяшки" цена реставрации составляет порядка 60 миллионов рублей.

- В случае с деревянным домом требуется большой комплекс работ, - отмечает гендиректор Союза реставраторов Санкт-Петербурга Ольга Карпакова. - Многое зависит от состояния дерева. Надо снимать обшивку, все перебирать - это всегда дорогостоящие работы. Для замены элементов памятника подойдет не любое дерево, а соответствующее по возрасту. Каждый исторический элемент здания придется расчищать, потребуется обработка от грибка и так далее.

Большого объема работ можно избежать, если постоянно заботиться о деревянном здании, считает директор проектной организации Александр Негодяев. Надо отслеживать его состояние, вовремя проводить ремонт. Но если дом почти разрушен, восстанавливать его крайне сложно.