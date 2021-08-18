В Петербурге завели уголовное дело после обрушения дачи-памятника

Новости

Кабмин утвердил правила розыгрыша призов среди вакцинированных 10:21
Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 40 млн россиян 10:17
В Латвии готовятся к несанкционированным митингам антипрививочников 10:15
В Каменске-Уральском помогут многодетной семье погорельцев 10:11
Корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море 10:07
Новый боевой лазер представили в Турции 10:04
Названы высокооплачиваемые вакансии в российских регионах 09:56
Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей 09:44
Через пять лет общественный транспорт в Москве станет электрическим на 90% 09:41
Карацев проиграл Чиличу в первом круге теннисного турнира в Цинциннати 09:10
Опознаны все погибшие при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке 09:06
Россияне рассказали, в каких странах предпочитают отдыхать 09:05
В Челябинске зафиксировано снижение концентрации сероводорода 09:03
Швейцарскую газету осудили за "сексистский" заголовок в адрес главы ВТО 09:02
Дым от природного пожара в Первоуральске окутал Екатеринбург 08:49
Роналду призвал прекратить слухи о его возможном переходе в "Реал" 08:47
В Минцифры оценили перспективы замены бумажного паспорта смарт-картой 08:37
Шойгу планирует пройти по хребту Черского и покорить гору Монгун-Тайга 08:00
Шойгу: Мужчина должен уметь зарезать и освежевать барана 08:00
Шойгу: Человечество семимильными шагами идет к собственной погибели 08:00
Шойгу рассказал, что фото с охоты с президентом развивают внутренний туризм 08:00
В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода 06:42
Вирусолог предупредил о неожиданном эффекте вакцинации от COVID-19 06:32
На Камчатке извлекли из воды тела всех погибших при крушении Ми-8 06:09
Аномальная жара в ряде регионов России продержится до конца недели 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 10:02

В Петербурге завели уголовное дело после обрушения дачи-памятника

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 186(8537)
Петербургский следком расследует уголовное дело по факту частичного разрушения "Дачи Кривдиной" в Сестрорецке - памятника федерального значения. Как полагает следствие, башня и верхняя часть столетнего деревянного дома обрушились из-за нарушения требований по сохранению объектов культурного наследия. Ветхий памятник использовался как жилой дом, у которого был владелец - частная компания. Жильцы и представители собственника годами выясняли отношения, пока дача разрушалась. Печальный итог показал будущее многих деревянных памятников, которые также не могут дождаться реставрации.

Как следует из материалов Сестрорецкого районного суда, в 2014 году эта организация-собственник и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга заключили охранное обязательство. Уже тогда состояние несущих конструкций дома было неудовлетворительным. КГИОП подготовил задание на работы по сохранению памятника, но владелец ничего не сделал.

Фото: Пресс-служба Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН/vk.com/binran
В Ботаническом саду Петербурга рухнул 160-летний дуб

Через год ведомство заключило с ним соглашение о поэтапном спасении дачи: консервация, обследование, разработка документации, ремонт и реставрация. Но собственник провел только обмеры здания с обследованием на грибок, и то после вмешательства прокуратуры.

В итоге прокурор Курортного района обратился в Сестрорецкий суд, который еще в феврале 2018 года обязал владельца "Дачи Кривдиной" в течение 20 месяцев отреставрировать памятник. Ответчик не отказывался от своих обязательств, но ссылался на трудности, связанные с проживанием в доме одной семьи. Однако суд счел эти жалобы несостоятельными.

К моменту обрушения здания вышли уже все сроки исполнения судебного решения. Как сообщили в КГИОП, длительное бездействие собственника может привести к уничтожению памятника. Комитет обратился в правоохранительные органы, а также сам возбудил дело об административном правонарушении, за которое владельца дома могут оштрафовать на 20 миллионов рублей.

Ранее ему уже выписали штрафов и неустоек на 900 тысяч рублей. А по уголовному делу за обрушение памятника грозит крупный штраф, обязательные или принудительные работы, а также до двух лет лишения свободы.

Словом, нерадивый хозяин может понести серьезное наказание. Но возродится ли "Дача Кривдиной" - большой вопрос.

Как отмечают специалисты, восстановление деревянного дома, за которым не ухаживали много лет, - сложное и дорогостоящее дело. Оно может быть просто не под силу маленькой фирме с двумя сотрудниками и уставным капиталом 10 тысяч рублей. Даже для относительно крепкой старинной "деревяшки" цена реставрации составляет порядка 60 миллионов рублей.

В Петербурге в доходном доме Голубева произошел пожар

- В случае с деревянным домом требуется большой комплекс работ, - отмечает гендиректор Союза реставраторов Санкт-Петербурга Ольга Карпакова. - Многое зависит от состояния дерева. Надо снимать обшивку, все перебирать - это всегда дорогостоящие работы. Для замены элементов памятника подойдет не любое дерево, а соответствующее по возрасту. Каждый исторический элемент здания придется расчищать, потребуется обработка от грибка и так далее.

Большого объема работ можно избежать, если постоянно заботиться о деревянном здании, считает директор проектной организации Александр Негодяев. Надо отслеживать его состояние, вовремя проводить ремонт. Но если дом почти разрушен, восстанавливать его крайне сложно.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным
Глава СПЧ оценил идею введения четырехдневной рабочей недели в России
В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода
Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать