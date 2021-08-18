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18.08.2021 10:54

В Петербурге жители отстояли благоустройство своего двора

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 186(8537)
Безымянный зеленый скверик на 10-й линии Васильевского острова на прошедшей неделе едва не стал полем битвы. Наступление организовало садово-парковое хозяйство "Василеостровец", местные жители встали на защиту. Поводом для объявления военных действий стало благоустройство зеленой территории, которое обитатели окрестных домов провели своими силами.

А началось все с чемпионата мира по футболу, который Никита Комаров и Александра Соколова предложили соседям посмотреть на свежем воздухе. Расклеили объявления, организовали проектор и все необходимое, даже установили урны. Из такой импровизированной фан-зоны родился проект "Привет, сосед" - уборка мусора и благоустройство, совместные занятия йогой, мастер-классы, но главное - знакомство и общение.

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- Мы не ожидали, что наша инициатива соберет столько народа, - делится Соколова. - И это показывает, что люди соскучились по коллективному труду и по возможности что-то делать руками - пилить, строгать, красить на природе. Это и весело, и полезно.

Он - петербуржец, она - москвичка. Он - айтишник, она - архитектор-градостроитель и профессионально занимается проектированием общественных пространств. Не так давно Саша работала на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, где участие жителей в представленных проектах обязательно. Говорит, что знакомство с ними вдохновило ее на петербургскую инициативу: "Там - за деньги, а здесь - по фану!"

Для создания комфортной среды между домами 35 и 37 на 10-й линии использовали доступные материалы - из деревянных палет соорудили подиум для йоги, столы и скамейки, металлические бочки стали урнами. Сбор мусора, кстати, организовали раздельный.

Закон не регулирует размещение объектов временного благоустройства, поэтому согласовать их де-юре невозможно

Однако то ли кому-то не понравился подобный рециклинг, то ли помешал шум - ведь в сквере стали регулярно собираться активные и веселые люди, но в СПХ "Василеостровец" поступила жалоба... В прошлую среду его сотрудники приехали прямо в 8.30 утра, чтобы сделать "как было". Местные, кстати, говорят, что "как было" - это мусор и битое стекло на газонах, не работающее освещение и ни одного местечка, чтобы присесть.

- Они подогнали грузовик, в который стали грузить наши лавки и другие объекты, - рассказывает Саша. - Жители сначала пытались поговорить с исполнителями, потом с бригадиром. Тот говорит, мол, ничего не решаю, обращайтесь к руководству. Стали звонить главному инженеру СПХ. Жители даже вызвали полицию, потому что посчитали незаконными действия сотрудников хозяйства, хотя на самом деле это не так. В итоге забрали один недоделанный стол и на человеческих договоренностях все поставили на паузу.

Фото: iStock
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Как пояснил корреспонденту "РГ" представитель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Касаткин, провоцировать такой масштабный конфликт никто не собирался. Поэтому сейчас чиновники вместе с инициаторами проекта ищут возможности придать скамейкам и столам законный статус.

Один из вариантов - на основании обращения местных жителей: сейчас под ним собрано уже более двухсот подписей, еще около двух десятков человек направили в комитет личные обращения. Однако проблема заключается в том, что законодательство вообще никак не регулирует размещение объектов временного благоустройства, и поэтому согласовать их де-юре в принципе невозможно.

- А ведь такие решения могут быть очень полезны - и для того, чтобы вовлекать жителей, и для того, чтобы профессионалы могли опробовать какие-то свои проектные идеи - удачные заменить на постоянные, неудачные - просто заменить, - считает Александра.

Сейчас они с Никитой вместе с соседями дорабатывают свой проект, хотят привести сквер в более законченный и опрятный вид, "чтобы он вызывал меньше вопросов". В конце прошлой недели провели субботник: доделывали грядки для пряных трав, овощей и цветов и стенд для фото и других выставок - свои работы уже готовы представить несколько соседей - фотографов.

У нового общественного пространства в самом сердце Петербурга, кажется, будет активная и насыщенная жизнь - управляющая компания "Мир", которая обслуживает окрестные дома, намеревается задействовать ее при проведении ежегодного соседского праздника "День мира". Он состоится 18 сентября - планируются конкурсы и угощения. Столы и скамейки из палет очень пригодятся.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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