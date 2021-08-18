Жители девятиэтажки в Коми заработали на отходах

Раздельный сбор отходов оказался настоящим "золотым дном" для жителей дома № 50 на проспекте Бумажников Эжвинского района Сыктывкара. С января они собрали около 10 тонн вторсырья и получили за него 118 тысяч рублей.

- На эту сумму сегодня мало что купишь, поэтому деньги, выручаемые за вторсырье, мы пока копим, - рассказала корреспонденту "РГ" главный организатор раздельного сбора отходов в доме Арина Сажина. - Пока купили только грязесборные коврики для шести подъездов. Сортировкой отходов занимается примерно половина жильцов дома. Сдаем вторсырье раз в десять дней. Три раза в день я контролирую, что попадает в контейнеры, и, если потребуется, отходы досортировываю. Кстати, я тружусь продавцом в магазине, и когда нахожусь на работе, "сортировочную" обходит мой муж.

Сегодня жильцы дома собирают 20 различных фракций мусора. Все контейнеры для них стоят в отдельном помещении - красивом и чистом, с облицованными кафелем стенами. Четыре-пять фракций отходов сдаются бесплатно, за сдачу всех остальных жильцы получают деньги. Например, это бутылки из четырех разных видов полимеров. Килограмм этих отходов стоит 25-28 рублей.

Еще одна статья дохода - бумажные отходы. Это макулатура, которая делится еще на три фракции - картон и белая офисная бумага, которая пользуется большим спросом. Килограмм тщательно отсортированной белой бумаги, без металлических скрепок и каких-либо других примесей, стоит 10-11 рублей.

Также жильцы дома собирают железные и алюминиевые банки, крышки, аэрозольные баллончики, металлы (жесть, медь, латунь, алюминий), провода и технику. Отдельно сортируются мелкие металлические изделия - например, кнопки и булавки. Тяжелее всего работать со стеклом, за него никто не платит. Тем не менее его собирают - чтобы оно не попало на полигон.

- Первое время нам помогал отвозить приемщикам вторсырье директор нашей управляющей компании, - добавляет Арина Сажина. - А сейчас приемщики приезжают к нам сами и очень благодарят за тщательную сортировку отходов.

Опыт показал, что для создания такого пункта необходимо определиться с площадкой (там должно быть место для накопления) и количеством контейнеров под разные фракции отходов. Для этого лучше сразу договориться с компаниями, которые их принимают.

С января 2021 года жители дома собрали около 10 тонн вторсырья и получили за него 118 тысяч рублей

В будущем Арина Сажина планирует построить крытое помещение для полигонных отходов. По примерным подсчетам, эта стройка обойдется в 300 тысяч рублей. Кроме того, для разгрузки контейнеров в таком помещении машина, поднимающая и опрокидывающая контейнеры, не подойдет - понадобится другой транспорт. Но плюсы здесь неоспоримы, поскольку собранный мусор не будет рассыпаться, а сама крытая площадка примет опрятный вид.

- Чтобы люди имели стимул сортировать отходы, необходимо по-другому начислять плату за обращение с ТКО, - считает Арина Сажина. - Например, от семьи из пяти человек, активно сортирующей отходы, на полигон почти ничего не поступает. А за вывоз мусора она платит столько же, сколько те, кто вообще не знаком с сортировкой. Это явная несправедливость. Необходимо начислять плату за вывоз мусора по фактическому объему: чем больше мусора сортируешь и сдаешь, тем меньше платишь.