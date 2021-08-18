Астраханская область создаст новую систему пассажирских перевозок

Тема работы общественного транспорта стала одной из самых популярных среди задаваемых вопросов: современная система пассажироперевозок в регионе никого не устраивает. В июне было подписано соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ о совместной работе по формированию новой системы транспортного планирования. Кроме того, введен новый инструмент поддержки территорий, предложенный президентом РФ - инфраструктурные кредиты, они будут предоставляться на новые проекты развития под 3 процента годовых.
Глава Астраханской области также сообщил, что с начала 2021 года в регионе были отремонтированы 60 километров региональных автодорог, еще 60 километров строители закончат к декабрю. Кроме того, в этом году начнется капремонт 15 мостов, потребуется 1,5 миллиарда рублей.
- Работа в части реконструкции и капитального ремонта мостов и переправ сложная. Из 313 мостов и путепроводов в регионе аварийными признаны более половины. Проблемы копились годами, и в одночасье их не решить, мы рассчитываем на федеральную поддержку", - сказал Игорь Бабушкин.
По информации пресс-службы губернатора, постепенно будут модернизированы и паромные переправы. Вскоре новые паромы появятся в поселке ВК СРЗ Камызякского района и селе Марфино Володарского района.
Прямая линия губернатора Астраханской области состоялась 17 августа, по телефону и через сайт вопросгубернатору30.рф поступило около двух тысяч вопросов по проблемам водоснабжения, газификации, аварийного жилья, льготных лекарств, большого количества бродячих собак.
Решение этих проблем входит в список приоритетных направлений развития, предусмотренных мастер-планом Астраханской агломерации. Его реализация в том числе поможет региону получить статус приоритетной геостратегической территории. Заявка на его присвоение Астраханской области сейчас рассматривается в Правительстве Российской Федерации. Это даст региону преференции как в федеральном финансировании, так и в реализации индивидуальных программ развития.