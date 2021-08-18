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18.08.2021 13:25

Астраханская область создаст новую систему пассажирских перевозок

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
На создание новой системы пассажирских перевозок Астраханская область планирует привлечь два миллиарда рублей инфраструктурных кредитов. Об этом сообщил во время Прямой линии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Тема работы общественного транспорта стала одной из самых популярных среди задаваемых вопросов: современная система пассажироперевозок в регионе никого не устраивает. В июне было подписано соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ о совместной работе по формированию новой системы транспортного планирования. Кроме того, введен новый инструмент поддержки территорий, предложенный президентом РФ - инфраструктурные кредиты, они будут предоставляться на новые проекты развития под 3 процента годовых.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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Глава Астраханской области также сообщил, что с начала 2021 года в регионе были отремонтированы 60 километров региональных автодорог, еще 60 километров строители закончат к декабрю. Кроме того, в этом году начнется капремонт 15 мостов, потребуется 1,5 миллиарда рублей.

- Работа в части реконструкции и капитального ремонта мостов и переправ сложная. Из 313 мостов и путепроводов в регионе аварийными признаны более половины. Проблемы копились годами, и в одночасье их не решить, мы рассчитываем на федеральную поддержку", - сказал Игорь Бабушкин.

По информации пресс-службы губернатора, постепенно будут модернизированы и паромные переправы. Вскоре новые паромы появятся в поселке ВК СРЗ Камызякского района и селе Марфино Володарского района.

Прямая линия губернатора Астраханской области состоялась 17 августа, по телефону и через сайт вопросгубернатору30.рф поступило около двух тысяч вопросов по проблемам водоснабжения, газификации, аварийного жилья, льготных лекарств, большого количества бродячих собак.

Решение этих проблем входит в список приоритетных направлений развития, предусмотренных мастер-планом Астраханской агломерации. Его реализация в том числе поможет региону получить статус приоритетной геостратегической территории. Заявка на его присвоение Астраханской области сейчас рассматривается в Правительстве Российской Федерации. Это даст региону преференции как в федеральном финансировании, так и в реализации индивидуальных программ развития.

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