ФСБ задержала в Крыму двух главарей террористов

Сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД и Росгвардией задержали в Крыму двоих главарей и трех активных участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, члены ячейки террористической организации занимались распространением на полуострове идеологии "всемирного халифата" и вербовкой в свои ряды крымских мусульман.

По данным ЦОС, по местам жительства членов МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронных носителей информации.

Судя по кадрам проведенных обысков, большинство пропагандисткой литературы террористической организации было самиздатом, которая печаталась членами крымской ячейки на принтерах.

Как отметили в ФСБ, антиконституционная деятельность членов "Хизб ут-Тахрир" основана на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", конечная цель которого - разрушение институтов светского общества и свержение насильственным путем действующей власти.