Как крымским заповедникам возвращают земли, отнятые при Украине

Проблема земли и границ остается одной из самых сложных для всех крымских заповедников. За 30 лет после распада СССР кто только ни покушался на эти лакомые куски первозданной природы. В результате дело настолько запутали, что потребуются годы, а может, и десятилетия, чтобы вернуть все к первоначальному виду. Что будет с "бубликом" заповедного мыса Казантип? Сколько земли успели украсть в горном Крыму за годы украинской независимости? Как пройдет по лесам новая объездная дорога Ялты? Об этом узнавал корреспондент "РГ".

Кому "дырку от бублика"?

Мыс Казантип на Керченском полуострове - место уникальное во всех отношениях. С геологической точки зрения это древний коралловый атолл с лагуной в центре. Отсюда и название, переводимое с тюркского как "дно котла". Высохшая лагуна является тем самым "дном". Каждый, кто здесь побывал, искренне восхищался местной неповторимой природой. Но мало кто знает, что на заповедном мысе по сей день добывают нефть. Болеее того, здесь находятся земли сельскохозяйственного назначения.

Фактически территория памятника природы является "бубликом", в центре которого разрешена хозяйственная деятельность. Все дело в том, что заповедником мыс стал только в 1998 году, хотя о запасах нефти было известно около полувека назад. А в 90-х на этих землях прописалась канадская компания "Крымтехаснафта".

Интересно, что саму землю в украинский период распаевали члены колхоза имени адмирала Нахимова. Люди получили госакты на право собственности, нефтяные качалки стоят теперь на частной земле. Стоит ли говорить, что такая деятельность наносит ущерб экологии заповедника и идет вразрез со всеми природоохранными работами его администрации.

- Земля здесь не возделывается, она фактически заброшена, - рассказал директор объединенной дирекции крымских заповедников ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин. - Но в связи с тем, что вышло постановление правительства, предписывающее изымать невозделываемые сельхозугодья, эти наделы сейчас активно продают в интернете.

Администрация Казантипского заповедника и объединенная дирекция продолжают добиваться прекращения любой хозяйственной деятельности на территории мыса и изъятия земель в пользу особо охраняемой природной территории. Пока эти усилия не увенчались успехом, но капля, как известно, камень точит. Так что вопрос, кому достанется "дырка" от бублика, в этом случае отнюдь не риторический.

Обгрызли, как мыши сыр

Но еще больше, чем Казантипский, от рук разного рода дельцов пострадал Ялтинский горнолесной заповедник. Желание иметь особняк в сосновом лесу с видом на Ялту было так велико, что в украинский период на государственном уровне вынашивался план реформирования горнолесного заповедника. Предлагалось отрезать от него всю южнобережную часть, а взамен включить земли с северной стороны Крымских гор. Только вмешательство общественности тогда помогло остановить тотальную варварскую застройку горнолесной части вокруг Ялты. Но и без этой государственной "опеки" границы заповедника обгрызены по краям частной застройкой, как сыр мышами. Сколько земли успели отрезать от него за 23 года украинского присутствия в Крыму, до сих пор достоверно неизвестно. Новые участки "на продажу" по сей день обнаруживают буквально каждую неделю.

- Три человека в каком-нибудь сельском поселении, граничащем с заповедником, собирались, и своим решением выделяли не принадлежащую им землю, - рассказал Андрей Бородин. - Но они же это делали с ведома министерства!

Как правило, в подобных схемах участки тут же пропускали через несколько фиктивных сделок купли-продажи, чтобы последний владелец мог заявить, что он юридически чист. Сейчас в судах разных инстанций находится около 150 исков, поданных объединенной дирекций, о возврате таких участков в госсобственность. Около половины дел уже выиграны в судах первой инстанции, треть прошли апелляционную инстанцию. По словам Бородина, это не окончательное число исков со стороны его организации, поскольку все новые участки с украинской историей продолжают всплывать через семь с половиной лет в российском Крыму.

- Большое число таких наделов сейчас продают в интернете. Мы мониторим ситуацию, отслеживаем все эти сайты и перехватываем инициативу, - рассказал руководитель объединенной дирекции заповедников. - Разместим перечень всех этих земельных участков на нашем официальном сайте. Эта работа уже проводится, думаю, на следующей неделе они все там будут. И мы будем требовать, чтобы люди, покупающие земельные участки в Крыму, смотрели, а не находятся ли они на территории заповедника. Потому что торгуют не землей, торгуют украинскими документами, которые при вхождении Крыма в состав России остались в юридической силе.

Судебные тяжбы отнимают много времени и сил у сотрудников объединенной дирекции, отметил ее руководитель, тем не менее претензионная работа будет завершена, сколько бы времени это не потребовало.

Объездная у границы

Сотрудники заповедников, наверное, как никто другой чувствуют, насколько мал и тесен Крым. В отличие от всех других российских регионов, между особо охраняемой природной территорией и массовой жилой застройкой здесь нет буферных зон. Карадагский - единственный из пяти федеральных заповедников полуострова имеет сегодня охранную зону по периметру границ. Но и она еще окончательно не оформлена юридически. Многим в Крыму памятна прошлогодняя история с попыткой застройки участка у источника Лягушка в охранной зоне Карадагского заповедника. "РГ" не раз писала об этом резонансном событии. Тогда отстоять землю от застройки удалось только совместными усилиями общественности и органов власти. Но точку в этой истории еще не поставили. Территорию буферной зоны надо зарегистрировать в земельном кадастре.

- Границы охранной зоны нужно согласовывать с восьмью министерствами и ведомствами. Как только этот процесс завершится, мы ее оформим, - рассказала заместитель директора по общим вопросам Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского - природного заповедника РАН Юлия Хижняк. - Охранные зоны - это спасение заповедников. Согласно закону, земельные участки в буферной зоне не изымаются, но у их владельцев есть ограничения по видам деятельности.

Пока из всех заповедников Крыма установленные границы имеет только Ялтинский. Поэтому до конца года объединенной дирекции предстоит проделать колоссальную работу и зарегистрировать в Госземкадастре границы всех особо охраняемых природных территорий республики. Уже в этом году может начаться реконструкция главной автомобильной дороги на южный берег. Предстоит капитально отремонтировать горную трассу от села Перевальное Симферопольского района до Алушты, а затем до Ялты. Проектная организация ищет пути обхода двух городов, чтобы избежать там пробок на пике курортного сезона и снизить транспортную нагрузку. Проектировщики предложили три варианта обхода Ялты от восточного въезда в город до поселка Ливадия. Два из них, проходящие по территории Ялтинского горнолесного заповедника, объединенная дирекция отвергла, поддержав третий, идущий по границе заповедника без вторжения на его территорию. Однако вопрос еще не закрыт, и все три варианта обсуждаются.

Справка "РГ"

В составе объединенной дирекции крымских заповедников ФГБУ "Заповедный Крым": государственные природные заповедники "Казантипский", "Опукский", "Ялтинский горнолесной", "Лебяжьи острова", а также государственные природные заказники федерального значения "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле". Общая площадь федеральных заповедников превышает 29 тысяч гектаров.