Кубанский дайвер установил мировой рекорд по высокогорному погружению

Команда дайверов из Краснодарского края и Беларуси установила новый мировой рекорд по высокогорному ночному погружению. На этот раз они исследовали самое крупное озеро Кавказского биосферного заповедника - Большое Имеретинское или Безмолвия, расположенное на высоте 2530 метров. Экспедиция проходила под эгидой Краснодарского отделения РГО.

Руководил походом краснодарский исследователь высокогорных озер Кавказа, дайвмастер Юрий Кашин. Это уже его третий мировой рекорд.

-Температура воды на поверхности была 13 градусов, в глубине - 6. Но дождь, снег, пронизывающий ветер и изматывающие физические нагрузки даром не прошли. Мы не ищем легких задач и до сих пор все еще болеем: мышцы ноют, кто-то простыл. Это было очень непросто, озеро не давало нам спать, - делится впечатлениями Юрий Кашин.

В ходе экспедиции участники определили и указали на карте все притоки воды в озеро, обследовали подводный айсберг, обнаружили пещеру, которая начинается в леднике и уходит под воду. С помощью wi-fi эхолота и подводного снаряжения была установлена максимальная глубина водоема - 18,2 метров. Таким образом, озеро теперь считается не только самым большим в Кавказском заповеднике (площадь 198 тысяч квадратных метров), но и самым глубоким (ранее первенство держало озеро Кардывач - 17 метров). В будущем на базе полученных данных будет составлена первая 3D-модель дна Безмолвия, чтобы любой желающий смог увидеть его рельеф глазами водолазов.

Несмотря на то, что август считается лучшим месяцем для посещения озера - голубая гладь зеркала полностью освобождена ото льда и снега - нередко на таких высотах погода преподносит сюрпризы. Так, по рассказам участников экспедиции, практически все дни на берегу дул сильный ветер, свободно ворочающий 30-килограммовые камни, к которым были привязаны растяжки палатки.

- В первую ночь сорвался снег и ветер, во вторую - ветер и дождь. Палатку раздергивало так, что швы ослабли, и мы оказались как в душе. Пришлось обматываться клеенками, разрывать мусорные мешки и приматывать их скотчем, чтобы хоть как-то спастись от воды, - вспоминает Юрий Кашин. - В последнюю ночь нашу палатку просто разорвало. И мы впятером отсиживались до утра в двухместной "спасательной капсуле" в обнимку с оборудованием.

В рекордном погружении также участвовал руководитель Гомельского дайвинг-центра Константин Изотов. Помогали водолазам президент краевого Центра подводных исследований "Другое измерение" Елена Кашина, дайвер Сергей Литвинов, журналист Екатерина Малахова и картограф Владимир Сахаров.

Кстати

Дайверов неспроста привлекают высокогорные озера. На Главном Кавказском хребте их 1600. Они хранят много загадок и артефактов. Что-то попало в озера во время Великой Отечественной войны, что-то снесло снежными лавинами гораздо позже. Но все, что лежит на дне - прекрасно сохранилось. В этих озерах практически нет ила и кислорода.