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18.08.2021 18:37
Рубрика: Общество

Кубанский дайвер установил мировой рекорд по высокогорному погружению

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Русское географическое общество Фото: Русское географическое общество
Фото: Русское географическое общество

Команда дайверов из Краснодарского края и Беларуси установила новый мировой рекорд по высокогорному ночному погружению. На этот раз они исследовали самое крупное озеро Кавказского биосферного заповедника - Большое Имеретинское или Безмолвия, расположенное на высоте 2530 метров. Экспедиция проходила под эгидой Краснодарского отделения РГО.

Фото: Из личного архива Дмитрия Павленко
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Руководил походом краснодарский исследователь высокогорных озер Кавказа, дайвмастер Юрий Кашин. Это уже его третий мировой рекорд.

-Температура воды на поверхности была 13 градусов, в глубине - 6. Но дождь, снег, пронизывающий ветер и изматывающие физические нагрузки даром не прошли. Мы не ищем легких задач и до сих пор все еще болеем: мышцы ноют, кто-то простыл. Это было очень непросто, озеро не давало нам спать, - делится впечатлениями Юрий Кашин.

В ходе экспедиции участники определили и указали на карте все притоки воды в озеро, обследовали подводный айсберг, обнаружили пещеру, которая начинается в леднике и уходит под воду. С помощью wi-fi эхолота и подводного снаряжения была установлена максимальная глубина водоема - 18,2 метров. Таким образом, озеро теперь считается не только самым большим в Кавказском заповеднике (площадь 198 тысяч квадратных метров), но и самым глубоким (ранее первенство держало озеро Кардывач - 17 метров). В будущем на базе полученных данных будет составлена первая 3D-модель дна Безмолвия, чтобы любой желающий смог увидеть его рельеф глазами водолазов.

Несмотря на то, что август считается лучшим месяцем для посещения озера - голубая гладь зеркала полностью освобождена ото льда и снега - нередко на таких высотах погода преподносит сюрпризы. Так, по рассказам участников экспедиции, практически все дни на берегу дул сильный ветер, свободно ворочающий 30-килограммовые камни, к которым были привязаны растяжки палатки.

- В первую ночь сорвался снег и ветер, во вторую - ветер и дождь. Палатку раздергивало так, что швы ослабли, и мы оказались как в душе. Пришлось обматываться клеенками, разрывать мусорные мешки и приматывать их скотчем, чтобы хоть как-то спастись от воды, - вспоминает Юрий Кашин. - В последнюю ночь нашу палатку просто разорвало. И мы впятером отсиживались до утра в двухместной "спасательной капсуле" в обнимку с оборудованием.

В рекордном погружении также участвовал руководитель Гомельского дайвинг-центра Константин Изотов. Помогали водолазам президент краевого Центра подводных исследований "Другое измерение" Елена Кашина, дайвер Сергей Литвинов, журналист Екатерина Малахова и картограф Владимир Сахаров.

Кстати

Дайверов неспроста привлекают высокогорные озера. На Главном Кавказском хребте их 1600. Они хранят много загадок и артефактов. Что-то попало в озера во время Великой Отечественной войны, что-то снесло снежными лавинами гораздо позже. Но все, что лежит на дне - прекрасно сохранилось. В этих озерах практически нет ила и кислорода.

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