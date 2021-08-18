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18.08.2021 12:58
Рубрика: Общество

Музей археологии "Розы Хутор" посетили уже более 100 тысяч человек

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Новая экскурсионная опция музея доступна дважды в день (в 9.30 и 18.30). Квалифицированные гиды проведут для гостей курорта 45-минутную экскурсию, в ходе которой расскажут об интересных исторических фактах, особенностях расположения и архитектуры "Розы Хутор". Для участия регистрация не требуется, достаточно подойти в указанное время к главному входу Музея археологии по адресу: Площадь Роза, 1.
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Музей археологии был открыт на сочинском курорте "Роза Хутор" в октябре 2018 года и за это время стал одной из достопримечательностей курортного региона. С этого момента его посетили уже более 108 тысяч человек. В коллекции музея представлены исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов в 2010-2014 годах. Экспонаты наглядно иллюстрируют богатую историю края: c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
На курорте "Роза Хутор" вышла документальная книга об истории Кавказа

Здесь можно увидеть реалистичные копии орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений и многое другое. Наибольший интерес представляют интерактивные комплексы "Карта памятников и артефактов", "Животные каменного века", "Кавказская средневековая усадьба" и "Приключения барона Торнау".

В собрании музея имеются и такие необычные экспонаты, как череп большого кавказского пещерного медведя (около 27 тысяч лет) и аммониты (около 116 миллионов лет). Они были обнаружены в 2010 году в окрестностях рек Чвижепсе (район Большого Сочи) и Белой (район кубанского города Белореченска).

Кроме обзорных экскурсий, музей предлагает занимательные образовательные программы для детей: "День первобытного человека" и "Археологическую экспедицию". Они позволяют перенестись посетителям в доисторическую эпоху, почувствовать себя древними охотниками или настоящими учеными-археологами.

"Это не просто развлечение, а увлекательное знакомство с историей и с профессией археолога. Например, во время "Дня первобытного человека" в игровой форме демонстрируется, что древние люди были весьма сообразительными, и, хотя многие их изобретения претерпели серьезные изменения, они до сих используются. Участвуя в "Археологической экспедиции", можно провести раскопки, для этого в музее есть специальная археологическая песочница", - отмечают в пресс-службе курорта "Роза Хутор":

Музей археологии курорта "Роза Хутор" неоднократно становился победителем Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" в номинации "Специальные сервисы для детей". Таким образом отмечались современные форматы экспонирования, которые используются в музее. Интерактивные технологии позволяют увидеть артефакты в первоначальном историческом виде с помощью дополненной реальности.

В регионах Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Роза хутор: 10 ярких лет вместе!

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