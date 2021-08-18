Обильные осадки стали причиной затопления еще двух городов на Черноморском побережье Кубани - Геленджика и Новороссийска. А Керчь в Крыму, где вода едва успела сойти, в ночь на понедельник затопило второй раз.

Вернувшийся на восток Крыма мезоциклон вновь привел к подтоплениям 11 улиц и десятков домовладений, а также стадиона имени 50-летия Октября в Керчи. По некоторым адресам спасателям пришлось добираться на надувной лодке. Всего из зон подтопления в понедельник были эвакуированы восемь человек, в том числе четверо детей.

В Геленджике тоже непогода с ливнем: в ночь на понедельник выпало 60 миллиметров осадков - четыре месячные нормы! В городе взвыли сирены, предупреждая жителей об угрозе подтопления. Вскоре из-за непрекращающегося ливня улицы города стали похожими на полноводные реки. Люди спасались на всем, что может держаться на воде: надувных лодках, матрасах, "бананах". Затопило не только частные дома, но и гостиницы, где сейчас, в разгар курортного сезона, отдыхают тысячи туристов со всех регионов страны. Потоки воды несли по улицам столы и стулья, которые находились на верандах летних кафе. На пляжах, где не было жестких бетонных оснований, вода вымыла целые русла и образовала ручьи.

- Во избежание несчастных случаев было принято решение в центральной части города отключить электричество, - сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. - В центр стянули необходимую технику.

В Анапе на прогулку туристы выплывают на надувных лодках

Похожей оказалась ситуация в Новороссийске, где под воду ушли целые улицы, в некоторых местах она доходила до пояса взрослому человеку. Автомобилисты старались перегнать машины на более возвышенные участки, чтобы уберечь их от затопления. Но это удавалось не всем: быстро прибывающая вода мгновенно затапливала автомобили почти по крышу.

Тем временем в соседней с Новороссийском Анапе вода сошла не везде и на некоторых улицах туристы на прогулку не выходят, а выплывают на надувных лодках. Здороваются и дальше плывут по своим делам. Кое-где вода по-прежнему выше колена.

- А в Джемете на улице Виноградной люди сделали плот из куска лежака, чтобы на нем перевезти вещи, - рассказал в своем видео в соцсетях блогер из Анапы Юрий Озаровский.

Удар стихии пришелся по главным курортным городам Черноморского побережья - Геленджику, Новороссийску, Анапе. И в связи с затоплениями многие туристы приняли решение уехать. Пока их количество никто не берется оценить, но на выезде из городов уже автомобильные пробки. При этом аэропорты Геленджика и Анапы от подтоплений не пострадали.

К моменту подготовки этого номера к печати вода в Геленджике и Новороссийске почти сошла. В результате удара стихии на Кубани затопило более двух тысяч частных домов и почти 3,5 тысячи придомовых участков в 33 населенных пунктах.